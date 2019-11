Malena Galmarini cerró en Tigre el programa de deporte inclusivo

Diferentes equipos de los municipios de Pilar, Vicente Lopez, San Isidro, San Miguel y San Fernando, entre otros, participaron de la premiación donde todos fueron reconocidos.Al terminar el evento, Malena Galmarini, quien volvió a la actividad luego de la operación a la que fue sometida, dialogo con la prensa: " No podía estar ausente, hace muchos años que junto con Gonzalo, Fabio y todo el equipo enorme logramos llevar adelante esto, y tomamos la decisión, por ahí un poco alocada, de hacerlo solos, y salió genial.Esto es lo más importante, entender que para construir un mundo, un país, una ciudad inclusiva, de verdad, hay que incluir a todos, aceptarnos como somos, y que todos tenemos algo para ofrecer”.Fabio Haedo, autoridad de Olimpiadas Especiales, expreso, "Estamos apuntando a la inclusión y es el momento de darles cada vez más oportunidades a las personas con discapacidad porque van a poder lograr muchísimas cosas, y realmente van a incluir. El deporte es la gran herramienta para trabajar, en muchas áreas, no solo en discapacidad, y creo que tendría que haber más actividades como estas en todos lados".Por su parte, Paula Gonzalez, concejal de pilar, que concurrió al evento dijo: ‘En nombre de Federico Achaval queremos agradecer a Malena y a todo su equipo de trabajo, porque la verdad que creemos que son muy impórtate las actividades como esta y nos parece sumamente importante iniciativas como estas".Por ultimo Malena Galmarini, diputada provincial electa, agrego: "Cada uno sabe lo que le toca, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo soy de las que cree de verdad, que todos tenemos algo para hacer, aunque a veces parezca pequeño. Esto que hicimos hoy, que son más de 20 equipos y un montón de chicos, para algunos podría parecer poco y sin embargo es enorme. Este es el lugar. Yo siento que es mi lugar, donde soy feliz estando en estas actividades. A mí, me hace bien estar rodeado de buena gente, de buena onda y optimismo. Me voy, más que feliz".Durante la actividad estuvieron presente también y participaron de la premiación los concejales electos del Frente de Todos, Mayra Mariani, Fernando Mantelli y Rodrigo Alvarez entre otros.