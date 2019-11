Asesinaron y enterraron a una adolescente de 13 años en Pilar detuvieron a su tío

Según informaron fuentes policiales a NA, se trata de Brisa Mendez quien había sido vista por última vez el pasado miércoles a la tarde cuando salió de su casa para ir al kiosco y su familia realizó la denuncia el mismo día a la noche.



Este viernes por la tarde, la Policía la encontró enterrada en la casa de su tío, Matías Emanuel Méndez, con signos de haber sido abusada sexualmente, mientras que trascendió que los primeros indicios apuntan a que fue golpeada en el rostro y luego asfixiada.



Una de las pistas por las cuales los investigadores llegaron hasta la vivienda del principal sospechoso fue un mensaje de Facebook que supuestamente había escrito la menor y en el que decía que se iba a ir lejos y que no iba a volver.



Luego se descubrió que esa publicación se hizo desde la casa del tío de la víctima, por lo que se ordenó allanar el lugar.



Tras el hallazgo de su hija asesinada, Vanesa Méndez, que es hermana del detenido, pidió que se “haga justicia” y que su hermano “se pudra en la cárcel”.



“No tengo palabras y pido justicia para mi hija. Ella había pedido salir para hacer compras y nunca regresó. Todo el barrio la buscaba y las cámaras de seguridad de la zona nunca la vieron salir de la zona. Pido justicia y que se pudra en la cárcel”, dijo la madre de la víctima en declaraciones al canal Crónica TV.



Y agregó: “Es un hijo de puta. Se tiene que pudrir en la cárcel por lo que hizo con mi hija. Nos dejó totalmente destrozados a todos. El muy de mierda me mandaba mensajes al celular para que me tranquilice porque la nena iba a volver porque se fue por la culpa de su papá”.



La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Conexos a la trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Gonzalo Acosta, quien indagará en las próximas horas al acusado y ordenó hacer la operación de autopsia al cuerpo de la menor en la Morgue de San Fernando para determinar la mecánica de la muerte.