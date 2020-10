Lomas de Zamora.- En el marco del plan de obras llevado adelante por el gobierno de la Provincia, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el secretario de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, efectuaron una recorrida en la construcción de la nueva unidad 58.

Alak sostuvo que ampliar el sistema penitenciario bonaerense significa darle más seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, atento a que la ampliación del sistema permite mejorar la formación y capacitación laboral de las personas privadas de la libertad y de esa manera cuando cumplan la pena no vuelvan a reincidir.



En esa misma línea el Ministro señaló: “Tener más plazas para alojarlos significa tener menos personas privadas de la libertad en las comisarías lo cual implica que el personal policial esté trabajando en la vía pública para prevenir el delito y no estar cuidando a los internos dentro de las comisarías”.



La nueva unidad 58 de Lomas de Zamora alojará a 432 personas privadas de la libertad y será financiada con fondos de la Provincia. Además tendrá una escuela con tres aulas, espacios de trabajo, esparcimiento y un salón de usos múltiples para recibir a las familias.



Mientras que el Plan de Infraestructura también prevé la construcción de una nueva alcaidía que será financiada con fondos del Estado nacional y que contará con 12 pabellones para 312 internos que tendrán asistencia psicológica y social. Además con fondos federales se construirán dos modernos hospitales penitenciarios que contarán con 24 plazas cada uno, tres consultorios y enfermería.



El Ministro ponderó la mirada del presidente Alberto Fernández, del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Obras Públicas Habriel Katopodis, por poner en agenda temas tan sensibles que hacen a la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.



Por último, elogió la decisión de avanzada del intendente Martín Insaurralde de crear un área de inclusión en el marco de la ejecución de la pena en coordinación con el presidente del Patronato de Liberados, Anibal Hnatiuk. Dicha área permitirá mejorar la inserción laboral de las personas que egresan del sistema con el objetivo de que no vuelvan a reincidir en el delito.



Acompañaron a los ministros, al intendente y al presidente del Patronato de Liberados, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; el director de Infraestructura Penitenciaria, y el director de Infraestructura, Sergio Resa.