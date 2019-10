Sergio Massa cerró su campaña junto a Alberto Fernández en Malvinas Argentinas

El candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos Sergio Massa reclamó hoy al presidente Mauricio Macri que “no haga más daño” y “sea responsable” si pierde las elecciones del próximo domingo, durante su acto de cierre de campaña.



En el estadio Direct TV Arena del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos cerró su campaña acompañado por el postulante presidencial de esa fuerza, Alberto Fernández.



Sergio Massa dio por sentado que el Frente de Todos repetirá la victoria que logró en las PASO y le reclamó a Macri que “no haga más daño” si ello ocurre, en línea con lo que viene diciendo Fernández respecto de la posibilidad de que el Gobierno “deje subir el dólar” si pierde.



“El lunes los argentinos habrán hablado con su voto, que sea responsable y haga un equipo de transición y no siga portándose como un chico caprichoso que siente que no le prestaron un juguete y lo rompe”, disparó el candidato a diputado.



Por otra parte, el dirigente bonaerense destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo detrás de la candidatura de Fernández y señaló: “Teníamos que mostrarles a los argentinos un acuerdo amplio, que habíamos crecido, que habíamos madurado”.



“Les pido a todos y a todas que con Alberto Fernández y Cristina, y con Axel (Kicillof) y Verónica (Magario) y con cada intendente el domingo vayamos a transformar esa ola de esperanza en una victoria arrolladora que le muestre a este gobierno que hartó a los argentinos”, arengó Massa.



El líder del Frente Renovador y primer candidato a diputado brindó un discurso breve tras el cual presentó a Fernández, cuya presencia en el acto de Malvinas Argentinas no estuvo confirmada hasta último momento.