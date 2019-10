Sergio Massa destacó que Alberto Fernández “habló de la matriz de corrupción de la familia Macri”

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Massa, consideró esta noche que el postulante presidencial de ese espacio, Alberto Fernández, "habló de la matriz de corrupción de la familia Macri" cuando recordó al fallecido padre del jefe de Estado durante el debate en la Facultad de Derecho de la UBA.

"A mí me llama la atención del Presidente que tiene un doble estándar", indicó Massa, en referencia a los cruces que mantuvieron Macri y Fernández sobre las denuncias de corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.



En este sentido, el líder del Frente Renovador señaló que el jefe de Estado "no habló de las cloacas en Morón" ni de la causa por "contrabando" en las importaciones de Sevel, dos resonantes casos judiciales -vinculados con hechos de corrupción- en los que estuvo involucrada la familia Macri, recordó Massa.



Durante uno de los momentos más "picantes" del debate en la UBA, Fernández recordó al fallecido padre del jefe de Estado, Franco Macri, cuando ambos se cruzaron en una discusión sobre denuncias por corrupción durante el kirchnerismo.



También destacó Massa que en las próximas elecciones presidenciales competirán, como máximos aspirantes a la Primera Magistratura, un postulante que acumula "más de 100 causas judiciales" contra uno que "no tiene ninguna", en referencia a Macri y a Fernández.