Macri confirmó que créditos uva estarán atados a los salarios y no a la inflación

El mandatario Mauricio Macri confirmó que los créditos UVA estarán atados a los salarios, y no a la inflación, a partir del próximo 1° de enero, una decisión que fue celebrada por el postulante presidencial Roberto Lavagna durante el debate de esta noche.

El candidato del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás Del Caño, calificó en cambio como "una estafa" a ese tipo de préstamos, en tanto el aspirante a la Primera Magistratura del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que parecía que Macri se había acordado de la problemática de la vivienda en la Argentina "en los últimos cinco minutos".



Fernández dijo, en este sentido, que en los últimos años el presupuesto para viviendas se redujo de manera significativa, de igual modo que los créditos PRO.CRE.AR.



Los candidatos se expresaron de este modo durante el bloque del debate sobre Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda en la Facultad de Derecho de la UBA, en el cual el economista José Luis Espert (postulante del frente Despertar) insistió en la necesidad de avanzar, de acuerdo con su criterio, con una reforma laboral y jubilatoria en la Argentina.



"Para luchar contra la pobreza hace falta crecimiento sostenido", sostuvo Espert, que agregó que se requieren en el país reformas "pro-mercado" y planteó que "el sistema jubilatorio en la Argentina es una estafa", al tiempo que propuso un modelo de "capitalización dentro del Estado".



Macri, por su parte, le apuntó al kirchnerismo -su estrategia durante prácticamente todo el debate- y sostuvo que "es indignante escucharlos hablar de pobreza" y agregó que "la única idea genial que tuvieron fue ocultarla".



"Nos queremos ocupar y de verdad nos ocupamos de la pobreza", dijo el jefe de Estado, que en este marco confirmó que a partir del 1° de enero de 2020, los créditos UVA se van a "ajustar por salarios, no más por inflación".



"Nos mintieron durante 12 años", insistió Macri en referencia al gobierno kirchnerista, y sostuvo que se está "ganando el cielo de por vida" al soportar las presuntas "agresiones" de parte de Fernández, que este domingo se abstuvo de todos modos de utilizar su "dedo" para señalar "errores".



El candidato del Frente de Todos también dijo: "En el tema de la pobreza es en lo que menos quiero parecerme a usted, Presidente. Hay tres millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. Habló de pobreza cero y multiplicó el hambre".



"Hice una convocatoria, no fue una propuesta de campaña a toda la sociedad (Contra el hambre), porque nos debe avergonzar no ser capaces de alimentar a 15 millones de argentinos. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine y cuidar también al medio ambiente. Vamos a creer un Ministerio de Vivienda, necesitamos darle a los argentinos una vivienda", planteó.



"Este Gobierno pasó todos los límites", agregó Fernández, que remarcó: "Vamos a prestarle mucha atención al tema de la pobreza y del hambre", y consideró que los créditos UVA son un "drama" para miles de familias argentinas.



Lavagna dijo que "los últimos dos gobiernos confundieron el desarrollo social con el reparto de planes" y advirtió que "nuestra sociedad corre un riesgo que es acostumbrarse a la pobreza. Cuidado con acostumbrarnos. El compromiso con la pobreza debe ser total".



El economista, candidato presidencial de Consenso Federal, estimó que en el país existe un faltante de 3,2 millones de viviendas.



A su turno, el postulante de NOS, Juan José Gómez Centurión, consideró que "el aumento de los planes sociales va en paralelo con el empobrecimiento de la Argentina. Cómo puede ser que haya familias enteras que no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo" y dijo que el proyecto ACUMAR para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es un "típico" caso de corrupción.



Finalmente, Del Caño cuestionó la minería, la explotación de Vaca Muerta por intermedio del fracking, el "pacto secreto" del gobierno anterior con la multinacional Chevron, y calificó como una "estafa" a los créditos UVA.