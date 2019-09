Inmobiliarios bonaerenses dicen que las operaciones cayeron al nivel del 2002

El vicepresidente del Colegio de Martilleros bonaerense, José María Sacco, advirtió hoy que las operaciones "llegaron a marcas históricas negativas" y sostuvo que el cepo cambiario "empeoró la crisis" que enfrenta el sector.



La entidad explicó en un comunicado que la situación "ya de por sí difícil preexistente antes de las PASO, con la devaluación no hizo más que sumar dificultades a un mercado que ya de por sí está más que estancado".



Sacco señaló que "antes de las PASO ya estábamos en los mismos niveles de baja actividad que en 2001 y 2002, y ahora con el cepo cambiario, estamos peor, y lamentablemente seguimos superando marcas históricas pero todas negativas".



El representante de las inmobiliarias bonaerenses sostuvo que, "en este contexto, por más buena voluntad que le pongan nuestros asociados, no existe margen para ningún negocio".



Explicó que respecto a junio del año anterior "cuando el dólar no tenía ninguna restricción, nuestra caída de actividad en el mismo mes de este año había sido de más del 50 por ciento".



Saco dijo que "hace tiempo que venimos diciendo que falta financiación, anticipamos la inviabilidad de los créditos UVA y venimos alertando sobre los efectos que la crisis económica general tiene en prácticamente todos los eslabones de la cadena del negocio inmobiliario".