01/04/2019 - 11:25 | Economia / Las ventas minoristas pymes cayeron 11,3 por ciento en marzo Herramientas: Compartir: Las ventas minoristas pymes cayeron un 11,3 por ciento en marzo, respecto del mismo período de 2018, por lo que sumó 15 meses de descenso consecutivo, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, las ventas subieron 8,1%, con once ramos en alza, uno sin cambios y tres en baja, en la modalidad on line, lo que demuestra un cambio de hábito a la hora de compras de los usuarios.



“Marzo fue un mes con escaso movimiento. Las familias tienen altos niveles de deuda, y por las altas tasas de las tarjetas, los consumidores evitan adquirir a crédito disminuyendo las cantidades compradas”, precisó la CAME.



Las caídas anuales más profundas se registraron en Materiales para la construcción (-17%), Bijouterie (-16,9%), Joyerías y relojerías (-16,8%), y Bazar y regalos (-16,5%).



En “Alimentos y Bebidas”, las ventas en cantidades descendieron 5,4% anual, con un incremento de 23,3% en la modalidad online (aunque su incidencia aún es muy baja).

En ese sentido, el informe remarcó que “se notó mucho el consumo de terceras marcas alternativas, el declive en bebidas, carnes, fiambres, lácteos y la búsqueda de productos sustitutos en la canasta familiar que abaraten el consumo”.



En “Indumentaria”, las ventas se achicaron 10,7% frente al mismo mes del año pasado: crecieron 8,6% en comercio electrónico pero bajaron 13,8% en locales.



“Según los negocios consultados se vendieron principalmente productos en promoción. Los costos de alquiler para estos niveles de ventas están siendo muy altos, lo que se está traduciendo en locales que se mudan hacia zonas más económicas”, indicó la CAME.



En “Jugueterías y artículos de librería”, la reducción fue del 11,8% frente al mismo mes del año pasado, destacándose un aumento de 2,8% en e-commerce.



La venta por Internet había sido mucho más intensa en febrero, previo al inicio de clases.

En “Calzados y marroquinería”, hubo una notable alza del 19,6% en online, que marca una tendencia creciente por esta vía para ese rubro.



“En locales el declive fue del 11,7%, siempre con igual mes de 2018. Se notó cierta desaceleración de la caída de las cantidades vendidas, aunque los productos que salen son con descuentos fuertes, lo que impide recomponer la rentabilidad del empresario.



Variación anual de las ventas minoristas (en cantidades)", sostuvo la CAME.