Tigre recibe a Patronato en un partido clave por el promedio

21/02/2019 - 12:29 | Tigre recibirá mañana a Patronato de Paraná en un partido clave en la lucha por no descender mientras que Colón será local de Banfield y Lanús se enfrentará a Rosario Central en el inicio de la vigésima fecha de la Superliga. El primero de los encuentros se jugará a partir de las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna, con Andrés Merlos como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable FOX Sports Premium.



Tigre viene de lograr una importante victoria por 2 a 0 como visitante de Rosario Central, tiene la urgencia de seguir ganando ya que está muy comprometido con el promedio y se mide ante un rival directo.



El elenco dirigido por Néstor Gorosito tiene 7 unidades menos que Patronato y para intentar conseguir un triunfo el entrenador mantendría a los mismos once que empezaron jugando en Rosario debido a que Ignacio Canuto recibió una sanción de dos fechas, por lo que le resta cumplir una más.



Por su lado, Patronato empató sin goles como local con Aldosivi de Mar del Plata y el técnico Mario Sciacqua podrá contar con los regresos de Renzo Vera, quien se recuperó de un desgarro, y de Damián Lemos, cumplió una jornada de pena pro acumulación de amarillas.



Si bien aún no lo confirmó, Vera ocuparía el lugar de Dylan Gissi mientras que Lemos

reemplazará a Pablo Ledesma y además Ignacio Cacheiro podría ingresar por Gastón Gil Romero.

.

Probables Formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Alexis Niz, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger, Lucas Menossi, Lucas Janson, Walter Montillo, Nicolás Colazo; Federico González. DT: Néstor Gorosito.



Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Renzo Vera, Matías Escudero, Nicolás Pantaleone; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Gabriel Carabajal, Juan Cacheiro, Germán Berterame, Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciacqua.



Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).



Árbitro: Andrés Merlos.



Hora de inicio: 19.00 - TV: FOX Sports Premium.



Otros Encuentros:

Colón y Banfield irían sin cambios.

.El partido entre el elenco de Santa Fe y el equipo bonaerense se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el estadio Brigadier Estanislao López, con Yamil Possi como árbitro y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



Colón igualó 1 a 1 como visitante de Vélez y Julio Comesaña no realizaría variantes, por lo cual irían los mismos once que comenzaron disputando el encuentro frente al conjunto de Liniers.



Por su parte, Banfield empató como local 1 a 1 ante River y el técnico Hernán Crespo tampoco realizaría cambios y colocaría a los que iniciaron el partido ante el elenco de Núñez.

.

Lanús y Central, dos que quieren volver a ganar.

.Lanús se enfrentará mañana a Rosario Central a partir de las 21.10 en el estadio Néstor Díaz Pérez en un partido que será controlado por el árbitro Fernando Espinoza y que irá televisado por la señal de cable FOX Sports Premium.



El conjunto conducido por Luis Zubeldía perdió por 2 a 1 en su visita a Boca y el entrenador aún no confirmó el equipo en el cual, al parecer, Guillermo Acosta pelea por un lugar con Tomás Belmonte.



Por su lado, Rosario Central cayó como local frente a Tigre por 2 a 0 y el técnico Edgardo Bauza analiza sacar del once inicial al defensor Nahuel Molina y al delantero Fernando Zampedri.



Bauza aún no lo dio a conocer, Alfonso Parot reemplazaría a Molina mientras que Germán Herrera ingresaría en lugar de Zampedri y en la mitad de la cancha Duvan Vergara podría entrar por Washington Camacho. Volver