Vecinos del Delta reclamaron soluciones a Edenor por los reiterados cortes de luz

Durante las últimas semanas, los isleños que viven en el Delta sanfernandino padecieron frecuentes y largos cortes de luz debido al deficiente estado del tendido eléctrico. Se enmarca en una problemática que hace años afecta a los vecinos y que sigue sin tener una solución por parte de la empresa a cargo de la concesión del servicio EDENOR.

El bloque de concejales del Frente Renovador, acompañados por los ediles de Unidad Ciudadana, planteó declarar la Emergencia Eléctrica. Y acompañaron una manifestación de isleños que tuvo lugar frente a la sucursal local de EDENOR.



El Jefe de Bloque del Frente Renovador, Pablo Peredo, expresó: “Esta movilización los isleños la venían preparando hace semanas, y a raíz de la intensidad de los cortes de luz, que cada vez son más frecuentes y largos, presentamos una nota desde el HCD. El Intendente concurrió a reuniones con EDENOR para intimarlos ya que la empresa presentó un plan de obras en marzo del año pasado y se había comprometido con los isleños. Pasado parte del plazo de 18 meses, ni siquiera empezaron”.



“Ante esta eventualidad –agregó-, los concejales de San Fernando presentamos un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia de Suministro Eléctrico en el Delta. Esa iniciativa fue apoyada por el Frente Renovador y Unidad Ciudadana, pero dejada en comisión por los ediles de Cambiemos, a quienes evidentemente la problemática de los vecinos isleños no les preocupa”.



Por su parte, el edil por Unidad Ciudadana, Matías Molle, consideró que “es una pena porque los vecinos han sido muy claros sobre la problemática que están sufriendo de 6 o 7 días sin luz, ellos están acostumbrados a hacer sus compras semanalmente y tuvieron que tirarlo todo al no poder refrigerar; además cuentan que cuando los empleados de EDENOR van a la isla a arreglar algo, son los mismos isleños los que le tiene que prestar herramientas”.



“Cualquiera puede ver al ingresar a los balances de las empresas que han sido millonarias las ganancias en estos años y no se entiende por qué no quieren invertir”, criticó.



San Fernando cuenta con 950 kms2 de zona insular, donde están comprendidas la segunda y tercera sección del Delta. Si embargo hay más de 200 kms2 no cuentan con tendido eléctrico. Los isleños que protagonizaron la protesta dieron testimonio de la problemática que atraviesan. Silvia comentó: “Llueven cuatro gotas y te cortan la luz de forma intermitente, y eso hace que se quemen los electrodomésticos y nos tenemos quien reclamar. A parte baja la tensión, hace tres años que persiste esta problemática y cada vez es peor. Daría la impresión como nosotros somos gente de isla, no tenemos derechos. Allá los artefactos se te rompen constantemente, es un desastre el servicio”.



Otro vecino, Roberto, opinó que “están aumentando a un 1300% el costo de la luz, pero los cortes son cada vez más continuos y nuestra opinión es que el problema es del mantenimiento; el tendido eléctrico va a través de un monte y para que no tiren los cables con las tormentas que son muy frecuentes, tienen que hacer una cosa que se llama 'picada', osea limpiar toda un área como para que donde va el cable en alto, las ramas no lo corten. Ese mantenimiento es costoso y EDENOR lo realiza ineficientemente, ese es el principal problema. Las respuestas de la empresa fueron mentiras”.



Y por último, el vecino Fernando hizo referencia a la respuesta que dio la empresa. “Niegan que haya problemas –lamentó-. Tenemos micro cortes, baja de tensión y se quemaron equipos que nos suministraban internet a todos los vecinos. Con la denuncia presentada, dicen que no hubo cortes. Muchos de los postes están podridos, no hay mantenimiento ni inversión”.