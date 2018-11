CONMEBOL dispuso controles antidopajes sorpresa para River y Boca en la semana previa a la final de la Copa LibertadoreS

La Conmebol dispuso hoy controles antidopaje sorpresa para los planteles de River y Boca, en la semana previa a la final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo sábado en el estadio Monumental.



Conmebol ordenó los controles antidopajes sorpresas a ambos equipos siguiendo las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



En ese sentido, los representantes de la Unidad Antidopaje de Conmebol recolectaron muestras a todos los jugadores que ambos clubes anotaron en la lista de buena fe de la competencia.



River fue el primero de los planteles en recibir la visita de los encargados de la Conmebol en el "River Camp", ubicado en la localidad de Ezeiza.



Luego los representantes del organismo continental estuvieron en el complejo "Pedro Pompilio" en donde entrena Boca, y antes de la práctica recolectaron las muestras de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.



No es la primera vez en esta edición del certamen continental en que ambos planteles recibieron la visita de los controles antidopaje "Out competition".

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que funciona mundialmente desde 1999 y tiene su sede en Lausana (Suiza), actualmente está en Montreal (Canadá) combate todo tipo de dopaje, en todas las disciplinas deportivas.



Según las estadísticas de la AMA, cada año se realizan unos 30.000 controles de dopaje a futbolistas. Durante los últimos años, el total de resultados positivos de dopaje en el entorno futbolístico ha sido mínimo: menos del 0.45 % (0.42 % en 2011; 0.40 % en 2012; 0.29 % en 2013; 0.20 % en 2014), de acuerdo a información de la FIFA en su página oficial.



Agustina de Giovanni, directora regional de la empresa alemana PWC y exdirectora de la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) en Argentina, dijo a NA que "los controles sorpresivos son parte de las obligaciones de los comités que están aprobados para testear a los deportistas, como en este caso el de Conmebol".

Este mismo procedimiento que la Conmebol realiza en la final, también se concretó en las previas de las semifinales de la presente edición, cuando River jugó con Gremio de Porto Alegre y Boca ante Palmeiras.



Según los reglamentos de Conmebol, que se rigen por la AMA, en los partidos claves de competencias internacionales, no solo que organice la FIFA, sino también las federaciones continentales.



Incluso en esta edición, el plantel de Independiente fue sometido a un control antes de la serie ante River por los cuartos de final, en la que también el plantel "millonario" se sometió a los estudios.