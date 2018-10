La pyme familiar industrial es nuestro gran capital social

Columna de Opinión por Martín Rappallini, empresario industrial*



Esta semana visité el Encuentro Nacional del Herraje y Artículos de Ferretería (ENHAF) y pude dialogar con muchos empresarios PyME del sector, que me contaron las historias de sus industrias familiares.



Historias de esfuerzo, de resiliencia y de compromiso sostenido a través de varias generaciones, que me sirvieron para confirmar el ENORME VALOR que las PyMES industriales familiares revisten para nuestra sociedad, en tanto son el resultado de décadas de conocimiento acumulado.



Todas estas industrias familiares representan un ACTIVO INTANGIBLE de nuestra sociedad. No cotizan en ninguna bolsa pero existen y son el GRAN MOTOR de la Argentina. Un tesoro oculto que es imprescindible revalorizar y cuidar para que el país salga adelante.



La crisis actual ha generado una caída en sus ventas y un encarecimiento del financiamiento que complica el corto plazo y resulta insostenible en el largo. Pero más allá de estas cuestiones coyunturales, existen problemas de fondo que los argentinos deberemos resolver si pretendemos superar las crisis que periódicamente nos afectan, comenzando por la desmedida presión tributaria que soportan quienes se atreven a producir en Argentina, y por un cuerpo de leyes laborales antiguas y devastadoras, que todos los días contribuyen a cerrar empresas, generando recesión y desempleo.



Mientras aguardan que todas estas condiciones negativas se reviertan, las PyMES familiares industriales siguen dando batalla para mantener en alto la calidad y la inversión. Los argentinos debemos revalorizar a estos héroes silenciosos, que con coraje dan trabajo a cientos de miles de familias.



Desde UIPBA vamos a seguir trabajando para estar cerca de estas PyMES y para acompañarlas en sus dificultades, haciendo llegar sus propuestas y sus reclamos a los ámbitos que correspondan.

¡Son un orgullo nacional, y queremos que sigan creciendo!



*Titular del Polo Industrial Ezeiza; Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Comisión PyMI, Desarrollo Regional y Transporte de la UIA.