25/10/2018 - 17:03 | Política / Sergio Massa “El Presupuesto no refleja las necesidades de los argentinos, sino las del FMI para que Argentina cumpla” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo afirmó el líder del Frente Renovador al acercarse a la ciudad de General Las Heras, donde participó de la celebración por su 154° aniversario y de la inauguración de una oficina de Desarrollo Social, donde destacó que “la única forma de salir adelante es vendiéndole trabajo argentino al mundo, y no recortando el gasto de los argentinos a niveles insostenibles”.

Sergio Massa se acercó a General Las Heras donde fue recibido por el intendente local, Javier Osuna, junto al cual recorrió la localidad en el marco del 154° aniversario de la ciudad.



Tras participar de la inauguración de la oficina de Desarrollo Social, Massa destacó que “hoy la ciudad festeja un aniversario con obras y esta inauguración representa a un Estado presente y sensible que extiende la mano”.



“Estamos atravesando un momento difícil como país, el desafío es cuidar el trabajo, la casa y la educación”, señaló Massa, quien agregó: “El país no va por el camino correcto porque privilegia la timba y el negocio financiero. Argentina va a salir adelante cuando se privilegie el trabajo, la exportación, la producción y generación de valor local”.



Consultado sobre el Presupuesto aprobado por la Cámara Baja, Massa manifestó que “no refleja las necesidades de los argentinos, sino la necesidad del FMI para que Argentina cumpla con el Fondo y los acreedores”.



“A este Gobierno que plantea que el único camino es el Fondo, hay que demostrarle que hay otro camino que es el de la producción y el trabajo”. “La única forma de salir adelante es vendiéndole trabajo argentino al mundo, y no recortando el gasto de los argentinos a niveles insostenibles”, expresó.



Para finalizar, Massa sostuvo que “hay una enorme desilusión alrededor de lo que significó este Gobierno y su fracaso” y que por eso “tenemos que construir un camino alternativo con propuestas, trabajo y educación, y un acuerdo económico y social”.



Por su parte, el intendente Osuna agradeció el acompañamiento de Massa y expresó su alegría por “tener un nuevo edificio municipal para que los profesionales tengan un ámbito apropiado para trabajar” y que “la política tiene que ser confiable para le gente, lo que decimos lo tenemos que cumplir”.



Asimismo, Massa y Osuna participaron de la inauguración de un ala productiva de una empresa agroindustrial dedicada a la fabricación de alimentos balanceados para animales. Estuvieron presentes los intendentes Julio Zamora (Tigre), Alexis Guerrera (General Pinto), Javier Gastón (Chacomús), Sandra Mayol (San Miguel del Monte) y Santiago Aparicio, Presidente del concejo deliberante de San Fernando, y numerosos concejales. Volver