SUTEBA advierte sobre escasos controles en instalaciones de las escuelas

Un relevamiento difundido por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), sobre más de 2.000 escuelas, advierte sobre el mal estado y los escasos controles del Gobierno en las instalaciones de gas, agua y electricidad de las escuelas.

Tras la tragedia de Moreno se desencadenó en los últimos días en una fuerte reacción por parte de los docentes por el reclamo de infraestructura, con protestas en diversos establecimientos y el cierre temporal de cientos de colegios.



En este contexto, Suteba difundió una medición en la que advierte que el "61,3% las instalaciones de gas no se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento", que el 67,1% de los artefactos no están en buen estado, y que en el 75% de los casos no se realizan controles sistemáticos sobre este servicio.



Los resultados de la medición, que tomó un muestreo de más de 2.000 escuelas, sobre un total de más de 13.000 de gestión pública, plantea también que en los colegios no se realizan análisis físico-químicos del agua, en 75,1% de los casos, ni bacteriológicos, en un 69%; mientras que tampoco se trabaja en la limpieza de los tanques, 50,6 %.



Asimismo, se detalla que en el 72,2% de los casos las instalaciones eléctricas "no se encuentran en perfecto estado", en el 79,2% "no se realizan comprobaciones preventivas" y en el 57,5% no se reemplazan artefactos defectuosos.



En tanto, el relevamiento también asegura que existen conflictos en las paredes en siete de cada diez escuelas y desperfectos en techos en tres de cada cuatro establecimientos.



Situaciones similares ya habían denunciado todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en un informe publicado en mayo.