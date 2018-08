San Fernando revaloriza su casco histórico renovando sus calles

El Diputado Provincial Juan Andreotti recorrió la calle Belgrano, donde tuvieron lugar mejoras de asfalto y nuevas veredas, en sintonía con la puesta en valor de otros 11 lugares como 3 de Febrero, Quirno Costa, Rivadavia, Alvear y Lavalle; la restauración de la Plaza Carlos Pellegrini y el Canal; y el Túnel de Quirno Costa. ver video



El Municipio de San Fernando lleva adelante un Programa de Mejoramiento del Espacio Público, que incluye la puesta en valor de los centros comerciales y accesos a la ciudad con renovación de veredas y calles para facilitar el tránsito del vecino y mejorar su calidad de vida; forestación; nueva iluminación; carteles nomencladores semáforos y pantallas LED, refugios y paradas de colectivos en las avenidas.



Juan Andreotti, Diputado Provincial, recorrió las obras que tienen lugar en las principales calles del casco histórico de la ciudad. “Estamos en la calle Belgrano donde se hizo una puesta en valor, una obra muy importante para todo el casco de San Fernando, con el asfalto y las veredas nuevas desde la calle 9 de Julio hasta el Canal. Es una arteria con mucha circulación y que no estaba en condiciones. Con esta mejora los vehículos pueden tener una circulación más ágil y el tránsito se va a descomprimir”, afirmó.



“Todo el centro está atravesando estas mejoras –agregó-, y esta renovación integral de mejoramiento de veredas que se están ejecutando en 11 lugares del distrito, principalmente en los centros comerciales, donde se busca revitalizar y ayudar a los comerciantes en este momento tan difícil del país, mejorando el centro comercial para que nuestros vecinos compren en San Fernando”.



Los vecinos expresaron su satisfacción por el desarrollo de las obras. Alberto señaló: “Es el primer intendente que trabajó tanto en esta área porque los anteriores poco han hecho. Las luminarias fue lo primero que hizo que me parece muy bien y los polideportivos le han dado a la ciudad otro empuje”.



Por su parte, la vecina Andrea consideró que “está perfecto, muy bueno; San Fernando cambió mucho y me pone muy contenta de tener este Intendente”. Y Daniel coincidió que “la zona cambio al 100%, se renovaron las plazas, las veredas, las calles estaba todas rotas y las hacen de nuevo, ahora están poder hacer el túnel de Quirno Costa; va mejorando el Municipio”.



La puesta en valor del casco histórico de San Fernando incluye renovación de asfalto y veredas de 3 de Febrero, Belgrano, Quirno Costa, Rivadavia y Alvear; restauración del adoquinado de Lavalle; mejoramiento de la Plaza Carlos Pellegrini; veredas de Constitución, 9 de Julio, Ayacucho y Maipú; forestación, mobiliario urbano y cámaras de seguridad; y el túnel de Quirno Costa. Además, el traslado del Corralón Municipal de San Ginés de la zona a Maipú y Alcorta.



Juan Andreotti concluyó: “Uno siempre agradece a todos los vecinos de San Fernando. Es un pueblo muy solidario, en conjunto todos estos años se han cosechado muchos logros que no hubiesen sido sin el acompañamiento de cada vecino con el pago de sus tasas. El sanfernandino está orgulloso del lugar donde vive, colabora y entre todos estamos alcanzando logros históricos”.