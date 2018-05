14/05/2018 - 17:14 | Deportes / La AFA oficializó los 35 preseleccionados de Argentina para el mundial con cuatro “sorpresas” Herramientas: Compartir: El entrenador Jorge Sampaoli oficializó hoy la lista de 35 jugadores preseleccionados de la Selección argentina para el Mundial de Rusia 2018, con cuatro futbolistas que no habían sido parte de su proceso: Franco Armani, Ricardo Centurión, Cristian Ansaldi y Rodrigo Battaglia. A través de las redes sociales de la Selección argentina, los futbolistas fueron reservados de esta forma ante la FIFA, hasta que Sampaoli decida anunciar los 23 convocados definitivos, lo que ocurrirá el próximo lunes con una conferencia de prensa en Ezeiza, antes de iniciar los entrenamientos en el predio “Julio Grondona” de Ezeiza.



El borrador de Sampaoli ya estaba escrito hace rato, con más certezas que dudas, y poco espacio para las sorpresas que siempre aparecen en la recta final.



Sobre todo después que el entrenador, en la última gira por Europa, había asegurado que existían pocas chances para hacer una convocatoria de un jugador que no había estado en su proceso que recién cumplirá un año y donde utilizó 55 futbolistas.



Pero ante la publicación de la lista preliminar, aparecen el arquero de River Franco Armani y el extremo de Racing Ricardo Centurión, con serias chances incluso de estar en la convocatoria definitiva para Rusia 2018.



Su soberbio nivel en la Superliga y la Copa Libertadores, más la presión que siempre ejercen hinchas y medios, volcó la balanza del lado de Armani (que le ganará la pulseada a Nahuel Guzmán) y Centurión (que será alternativa para desequilibrar por las bandas).



Dentro de esas “sorpresas”, también se deben incluir al mediocampista Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa de Portugal) y el defensor Cristian Ansaldi (Torino de Italia).



Incluso hay algunos de los 55 jugadores que pasaron por esta gestión que ni siquiera están en la lista preliminar como Agustín Marchesín, Emiliano Rigoni, Fabricio Bustos, Joaquín Correa, Lautaro Acosta, Gerónimo Rulli, Ángel Correa, Augusto Fernández y Erik Lamela.



En su reciente visita al capitán Lionel Messi, Sampaoli acordó los términos de la convocatoria, en la que se “negoció” por algunos jugadores como el emblema Javier Mascherano, a quien el entrenador quería dejar fuera.



Pero el mediocampista del Hebei Fortune de China es uno de los sostenes del grupo albiceleste que viene de conseguir tres finales en los últimos cuatro años, desde el Mundial de Brasil 2014 hacia acá.

Messi, también, entendió que el presente de Armani y Centurión puede ser importante para un torneo de apenas siete partidos y donde la actualidad es tan desequilibrante como la jerarquía.

.

Salvo imponderables, ya están los elegidos.

Para el Mundial, entonces y salvo imponderables que siempre pueden ocurrir a este nivel con partidos todavía por jugar en distintas Ligas, como arqueros estarán Sergio Romero, Wilfredo Caballero y Franco Armani.



Para el Mundial, además, Sampaoli elegirá a Gabriel Mercado (a la espera de la evolución de su lesión el último fin de semana en Sevilla), Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo y Marcos Acuña.



Como mediocampistas estarán Manuel Lanzini, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Éver Banega, Ángel Di María, Guido Pizarro y Ricardo Centurión.



Y para el desequilibrio ofensivo viajarán Messi, Cristian Pavón, Paulo Dybala, Sergio Agüero y Gonzalo Higuain.



Si bien el inicio oficial de las prácticas será el martes 22, a partir del viernes de esta semana ya habrá presencia de jugadores en el predio de Ezeiza.



Se presume que estarán Salvio, Tagliafico, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, ya que su participación en las Ligas de Portugal, Holanda e Inglaterra, respectivamente, finalizó este fin de semana.



También Mascherano negociaba su salida previa de China, porque al torneo todavía le restarán un par de fechas antes del parate por el Mundial.



Cristian Pavón, que el miércoles jugará un encuentro definitorio por la Copa Libertadores con Boca, también podría ser licenciado por unos días después de una temporada desgastante, donde fue el que más partidos jugó para el “Xeneize”.



Los que demorarán su incorporación serán los futbolistas que se desempeñan en Francia, España e Italia, porque esas ligas concluirán el fin de semana del 20 de mayo.



En tanto, “Willy” Caballero, Marcos Rojo y “Chiquito” Romero tienen por delante la final de la FA Cup, el 19, entre Chelsea y Manchester United.



También Marcos Acuña, que el domingo 20 definirá con Sporting Lisboa la Copa de Portugal ante Deportivo Aves.



Lo que sí está claro es el camino previo de la Selección argentina al Bronnitsy Training Centre, el “búnker” a 50 kilómetros de Moscú donde descansarán y alimentarán los sueños de terminar con esta sequía de títulos albicelestes.



El conjunto albiceleste se despedirá de sus hinchas el 29 de mayo, en un amistoso con Haití, en la Bombonera, el mismo escenario donde jugó su último encuentro de Eliminatorias, por decisión dirigencial.



Al día siguiente, la delegación partirá a Barcelona, donde realizará la puesta a punto definitiva en las instalaciones del club de Messi.



El 9 de junio visitará Israel para disputar el último amistoso, en Jerusalem, y desde el 10 estará en Moscú, seis días antes del debut ante Islandia, en el estadio del Spartak.



Pero en las últimas horas, según pudo confirmar NA, surgió una invitación al presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que no se puede desaprovechar.



El Papa Francisco quiere darles la bendición antes de desembarcar en Rusia, por lo que debería programarse esa parada técnica en el Vaticano para una foto que recorrerá el mundo entero y acompañará a la Selección, tal como lo hizo en Brasil 2014.

Esta es la lista de citados definida por Sampaoli:



Arqueros: Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Nahuel Guzmán, Franco Armani.



Defensores: Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Federico Fazio, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Cristian Ansaldi.



Mediocampistas: Lucas Biglia, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Rodrigo Battaglia, Ricardo Centurión, Ángel Di María, Diego Perotti, Maximiliano Meza.



Delanteros: Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Cristian Pavón.