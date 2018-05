Julio Zamora al Presidente: “Exigimos las cloacas para el partido de Tigre”

A través de una carta a Mauricio Macri, el intendente municipal transmitió al gobierno nacional la preocupación de los vecinos por el incumplimiento del convenio de obras de sanidad firmado hace dos años y que preveía dotar de cloacas y agua corriente al 100% de los hogares del distrito.

EXIGIMOS LAS CLOACAS PARA EL PARTIDO DE TIGRE



Excelentísimo señor Presidente de la Nación

Ing. Mauricio Macri



Quiero transmitirle la preocupación de los vecinos de Tigre con respecto al incumplimiento del compromiso que Usted asumió el 13 de mayo de 2016, cuando refrendó el Convenio Marco entre el Municipio de Tigre y la empresa AySA a fin de ejecutar las obras cloacales secundarias en

nuestro Distrito, para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra población.



Según el Convenio, el Gobierno Nacional, con el aporte también de fondos municipales, se comprometió a realizar la totalidad de los tendidos domiciliarios de cloacas en los cuatro años de su gestión presidencial .



Cumpliéndose hoy dos años de haber estrechado su mano en la Quinta de Olivos, con la esperanza y la buena fe de que los convenios son para ser cumplidos, pongo en su conocimiento que el avance de la empresa Aysa con respecto al tendido cloacal domiciliario (obras secundarias) es igual a CERO. No se ha colocado un solo metro lineal de tendido secundario, motivo que me obliga a escribirle la presente.



Este grave hecho contrasta con las obras de tendido secundario realizadas en municipios que firmaron convenios el mismo día que el municipio que represento, cuyos gobiernos pertenecen al signo Cambiemos. Esto demuestra una clara conducta discriminatoria por razones políticas, no sólo hacia el gobierno del Municipio de Tigre, sino hacia los miles de vecinos que vieron en ese acuerdo la solución de un problema de décadas.



Le hago saber que desde el año 2005 instalamos en la agenda ciudadana de nuestra comunidad la necesidad de cloacas, servicio público esencial vinculado a la salud y al progreso social y urbano, y hemos demostrado con los hechos tener la más firme y consecuente determinación para que las obras necesarias se ejecuten .



En la gestión anterior a la que Usted conduce pudimos lograr que el Gobierno Nacional construyera la planta potabilizadora “Juan Manuel de Rosas” en la localidad de Dique Luján y los dos grandes acueductos distribuidores que permitirán dotar de agua corriente a todo el distrito y municipios vecinos.



También en ese período logramos que se complete la ampliación de la Planta Depuradora Norte II ubicada en San Fernando, necesaria para recibir los líquidos cloacales de Tigre, y comenzara la construcción de un colector cloacal, cuya finalización se ejecuta durante su Gobierno.



Con gran entusiasmo me fui de Olivos hace dos años en el entendimiento que Ud. junto al municipio cumpliría con el sueño de los vecinos de Tigre, conforme al compromiso firmado.



Queda un año y medio de su gestión y sería un gesto honorable que cumpla con su palabra y comiencen las obras como lo ha hecho en municipios de su signo político.



Como intendente del Partido de Tigre junto a todos los vecinos pedimos que se cumpla nuestro

sueño de acceso a los servicios básicos que son responsabilidad de la Nación y que Ud. como Presidente se ha comprometido a cumplir hace dos años.



Atentamente



Dr. Julio Zamora

Intendente de Tigre