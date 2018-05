09/05/2018 - 16:34 | Política / Máximo Kirchner: “demagogia es ir a un debate presidencial, decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo” Herramientas: Compartir: El diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner negó hoy que sea “demagógico” el proyecto opositor para acotar los aumentos tarifarios y, por el contrario, afirmó que “demagogia” es “ir a un debate presidencial” como hizo el presidente Mauricio Macri en 2015, decir que no va haber ´tarifazos´ y después hacerlos”. “Algunos tildaron esta cuestión de demagogia y esto no es demagógico. Demagogia es por ejemplo ir a un debate presidencial y decir 'no va haber tarifazo' y después hacerlo. Eso es demagogia electoral”, remarcó.



El líder de La Cámpora también recordó que en el 2017 los ministros, en el marco de la campaña electoral, habían prometido “que no iba a haber aumento”: “Le mintieron de nuevo a la sociedad y eso en algún momento se paga”.



Por otra parte, Kirchner cuestionó la falta de anticipación por parte del equipo económico del Gobierno acerca de la crisis financiera internacional.



"Que el presidente hable inglés no significa que comprenda la política internacional. Desde hace más de un año los tres candidatos que tenía el presidente de los Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas decían que había que subirlas. ¿Quién piensa la política económica de este gobierno?", se preguntó.