La comunidad de Tigre rindió un sentido homenaje a los ex combatientes de Malvinas

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de un almuerzo junto a ex combatientes, en el Centro de Veteranos de General Pacheco. Allí ratificó el reconocimiento y la admiración para los héroes que combatieron en el conflicto bélico, iniciado el 2 de Abril de 1982. Más temprano, se realizó el izamiento de la bandera Nacional, en la estación de trenes del distrito y prosiguió con la ofrenda floral en el "Monumento Malvinas".



"El pueblo argentino está agradecido a estos hombres que entregaron todo para defender nuestra soberanía en las islas. Para la comunidad de Tigre, los veteranos son muy importantes. Nuestro compromiso es seguir trabajado para que la memoria de los que no están, viva siempre en los corazones de todos", afirmó Zamora quien recibió una distinción de parte del presidente del Centro de Veteranos, Juan Cantini, en nombre de los ex combatientes.



En el inicio del almuerzo se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se concedió un minuto de silencio por los que perdieron la vida en combate. Además, se entregaron reconocimientos a personas que colaboran con los veteranos, día a día, entre ellos la subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales de Tigre, María Victoria Moresi, y los vecinos Andrés Gasquez y Cecilia Milillo. Para complementar la jornada, se presentaron durante la tarde grupos musicales de folclore, rock y cumbia.



Por la mañana, se llevó a cabo el característico izamiento de la bandera, al compás de la melodía "Aurora", en la estación de trenes del distrito. Luego los presentes se trasladaron a pie hasta el "Monumento Malvinas", emplazado en Paseo Lavalle, para rendir tributo a los caídos y reconocimiento a los miembros de la Unión de Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas de Tigre.



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, estuvo presente y señaló: "Ayer estuvimos junto al intendente Julio Zamora en la vigilia que se realizó en La Paloma, para acompañar a nuestros héroes y mantener su recuerdo latente. Este municipio tiene muy presente esta causa y por eso estamos al lado de ellos en cada paso que dan".



Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas, se hizo un minuto de silencio por los 649 caídos en guerra. La conmemoración prosiguió con la ofrenda floral a los pies del monumento y culminó con un caluroso aplauso.



Mario Villalobos, representante de la Unión de Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas del distrito, expresó: "En el cementerio de Darwin se reconocieron a 90 compañeros y eso nos permitió sentirnos un poco más aliviados. Hoy es un día muy emocionante para todos nosotros, por eso quiero agradecer al municipio por estar incondicionalmente al servicio de los ex combatientes".



El 2 de abril de 1982, Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Aquel día, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina.



