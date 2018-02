Malestar en la comunidad educativa por cierre de ocho escuelas en el Delta

Ocho escuelas que funcionan en islas del delta del partido bonaerense de San Fernando serán clausuradas por el gobierno provincial y sus alumnos "reagrupados" en otros establecimientos, una medida a la que se oponen padres y docentes porque "acentúa el aislamiento" de los estudiantes



Padres, docentes y alumnos de las escuelas afectadas se manifestaron ayer frente a la jefatura distrital ubicada en Alsina al 1300, en la localidad de San Fernando y expresaron no sólo el malestar por el traslado momentáneo de los niños, sino el temor a que se trate de un cierre definitivo y no temporal de las instituciones educativas.



La disposición, que lleva fecha del 15 de febrero, asegura que el cierre de esas escuelas se realizará "con una mirada en términos de calidad educativa y garantizando la continuidad pedagógica".



El nuevo esquema contempla el cierre de la escuela 13 y su jardín de infantes 919, sobre el arroyo Paycarabí, cuyos alumnos serían trasladados a la escuela 20 y jardín 908, en Paraná Miní y Canal 4; el cierre de la primaria 19 y el jardín 920, ubicado en el arroyo Las Cañas, cuyos alumnos de primaria pasarían a la escuela 12 y jardín 906 (río Paraná Miní y Mendez Grande).



También se cerraría la escuela 18 y su jardín 904, ubicados en el arroyo Felicarias, y sus alumnos pasarían también a la 12 y la jardín 906; en tanto los de la escuela 25 y el jardín Jardín de Infantes Rural e Islas de Matrícula Mínima 1, ubicado en el arroyo Caracoles, serían reagrupados con Escuela Provincial 11 y el jardín 915 (arroyo Chana y Paraná Miní).



Desde la Dirección de Educación bonaerense aseguraron que "No hay cierre de escuelas, hay una clausura temporal de los edificios, en donde había por ejemplo 10 docentes para 14 alumnos", aseguró una fuente de la Dirección de Escuelas bonaerense.



Y añadió que "actualmente trabajaban todos juntos en un multigrado, ahora se los reagrupará y se cumplirá uno de los objetivos de la escuela que es que tabajen con más chicos y haya más interacción".



El vocero destacó que "el viaje era de poco más de una hora y muchas veces tenían que hacer trasbordos. Estamos evaluando el destino que tendrán los edificios que se clausuran, los que volverán a reabrir una vez que recuperen la matrícula y que haya un proyecto educativo para ellos".



Precisó que la educación personalizada "es buena, pero en este momento el objetivo no es poner un docente por alumno. Los chicos no van a perder su pertenencia con la naturaleza y su entorno, irán a una escuela del Delta".



"No queremos que los chicos pierdan su esencia pero tampoco que las escuelas en donde estaban se transformen en un gheto, queremos garantizar sus condiciones de aprendizaje", refirió el vocero y precisó que el temor que sienten algunos padres "corresponde a una fuerte movida de los sindicatos



Sostuvo además que "a cada alumno y de los docentes se les asegura el traslado a su escuela y su regreso a casa" y que "ningún docente perderá su trabajo".



En este aspecto, las fuentes señalaron que "los docentes también serán reubicados y le brindaremos todas las posibilidades para que puedan seguir dando clases".



"Los alumnos van a poder comenzar por el nivel inicial, continuar en la primaria y luego la secundaria en el mismo lugar", sostuvieron.



Y agregaron: "No es lo mismo dar clases con 4 o 5 alumnos y de distintas edades, que con 20 de la misma edad. Se aprende mejor en cuestiones educativas y también en acciones sociales como el simple hecho de compartir o trabajar en equipo".