Sobre la hora, Banfield le ganó a Tigre en Victoria

En la última jugada del match y de manera inmerecida, Banfield se impuso a Tigre por 2 a 1, al cabo de un discreto encuentro disputado hoy en el estadio "José Dellagiovanna", en el marco de la decimotercera jornada de la Superliga.



Carlos Luna inauguró el marcador, a los 24 minutos del primer tiempo para el dueño de casa, en tanto que la visita dio vuelta el score mediante Darío Cvitanich, a los 27 del mismo período y a los 48 minutos del complemento, esta vez a través de la ejecución de un tiro penal.



Las dos clarísimas situaciones pergeñadas por el conjunto del "Lobo" Ledesma antes del minuto y medio de juego y que fueron controladas por el joven guardameta visitante hacían presagiar un claro dominio del anfitrión que finalmente no se consumó.

Sendos cabezazos de Janson y Canuto provocaron que los reflejos de Arboleda aplaquen los bríos iniciales de un Tigre que lentamente comenzó a desdibujarse.



Pese a ello consiguió colocarse en ventaja tras un discutible penal sancionado por Pitana luego de un leve desplazamiento del zaguero Rodríguez sobre la humanidad del tan veterano como sagaz Luna, quien hábilmente al sentir un ligero contacto se dejó caer en forma aparatosa. La conversión del propio "Chino" apenas pudo ser festejada ya que luego de una gran jugada colectiva el elenco de Píccoli consiguió nivelar las acciones tras una definición poco ortodoxa de Cvitanich, empate circunstancial que le hizo dibujar una sonrisa al rostro de un Julio Falcioni que vio el partido desde la popular tras su delicada intervención quirúrgica.



Después de la igualdad del "Taladro" el desarrollo comenzó a hacerse menos vistoso luego de unos primeros minutos alentadores, síntoma que no logró ser revertido hasta casi el final del encuentro.



Apenas un remate de Pérez García que dio en el palo derecho del moreno guardavallas visitante, a los 7 minutos del complemento, logró alterar un trámite demasiado friccionado y sin relieve que no hizo más que provocar un peligroso conformismo que ni siquiera fue alterado con ciertas pinceladas de talento de la avanzada banfileña y con algún que otro arresto del local, producto de su necesidad coyuntural respecto al descenso.



Empero, cuando el cotejo estaba a punto de terminar una buena asistencia del ingresado Sperduti provocó una falta de Crivelli a Bertolo en el área, que el goleador visitante Cvitanich transformó en gol a través de una certera ejecución del correspondiente penal, premio demasiado generoso para el "Taladro" tras un desarrollo equilibrado que debió haber culminado en empate.

.

Esta es la síntesis del partido: .

Tigre 1 - Banfield 2.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Néstor Pitana.

.

Tigre: Federico Crivelli; Maximiliano Caire, Carlos Rodríguez, Ignacio Canuto, Diego Sosa; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Iván Bolaño, Matías Pérez García; Lucas Janson y Carlos Luna. DT: Cristian Ledesma.

.

Banfield: Iván Arboleda; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Spörle; Juan Álvarez, Eric Remedi, Jesús Dátolo, Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Darío Cvitanich.

DT: Omar Píccoli.

.

Goles en el primer tiempo: 24m. Luna (p) (T), 27m. Cvitanich (B).

.

Gol en en segundo tiempo: 48m. Cvitanich (p) (B).

.

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Danilo Ortíz por Bettini (B), 20m. Javier Iritier por Bolaños (T), 27m. Nicolás Bertochi por Prediger (T), 33m. Nicolás Linares por Álvarez (B), 34m.

Denis Stracqualursi por Luna (T), 38m. Mauricio Sperduti por Mouche (B).