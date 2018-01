Los Reyes Magos se sacaron fotos con los chicos en Victoria y Virreyes

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a San Fernando para recibir las cartas de los niños y sacarse fotos con ellos Las fotos se imprimen en el momento, y al día siguiente podrán buscarse en la fanpage de Facebook “San Fernando Municipio”. Los días 4 y 5 de enero de 17 a 20 horas, los Reyes estarán en la plaza Mitre (Madero y Constitución).

Luego de la visita de Papá Noel, el Municipio invitó a los Reyes Magos para los tradicionales festejos del 6 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron un alto en medio de su largo viaje en Virreyes para darle una alegría a los niños, que se sacaron fotos con ellos, que se entregaron en el momento.



Las fotos de cada jornada pueden verse al día siguiente en la página oficial de Facebook “San Fernando Municipio”, a la que se puede acceder mediante el link www.facebook.com/SanFerMunicipio



Los Reyes Magos podrán ser vistos nuevamente el jueves 4 y viernes 5 de enero de 17 a 20 horas en la plaza Mitre, ubicada en Madero y Constitución. Melchor dijo: “Hay mucha gente, más de la esperada, estoy muy contento; son todos re buena onda, y el día acompaña”. Gaspar agregó: “Es impagable ver la alegría y la ilusión que tienen los chicos cuando vienen, nos dan sus cartas y se sacan fotos”. Y Baltasar finalizó diciendo: “Estoy feliz y contento como los chicos; como digo siempre, es lo que más me gusta en la vida”.



En cuanto a los papás que llevaron a sus hijos, Sabrina, vecina de Virreyes, que fue con su hijo Benicio, dijo: “Está muy buena la oportunidad que nos dan a los vecinos para que vengan los chicos a algo gratis. Papá Noel le gustó, y ahora va por los Reyes”.



David, del barrio Villa Jardín, junto a su hija Guadalupe, agregó: “Es muy bueno ver la emoción de los chicos. Ella no pudo ver a Papá Noel, así que hoy verá a los Reyes Magos, y les pedirá una pileta”.



Andrea, de Virreyes, que manifestó estar muy contenta por las cosas que hace el Municipio para la gente, dijo: “Es una maravilla; mi hijo tiene la cartita que le va a dejar en mano a los Reyes Magos para que le traigan un auto a control remoto”.



Francisco, de San Fernando, que fue con su hijo Martín, su sobrino Axel y su esposa a ver a los Reyes, opinó: “La verdad que vale la pena este esfuerzo del Municipio, que suma mucho. Estamos muy contentos por todo”.



Y Claudia, vecina de Virreyes, finalizó diciendo: “Vine con mis nenas que quieren sacarse una foto con los Reyes y piden de todo. Me parece bien que esto se haga por primera vez acá en Virreyes; está buena la idea”.