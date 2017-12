27/11/2017 - 10:56 | Zonales / San Fernando Se realizó la gran muestra de talleres culturales de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante la “Expo Talleres”, los más de 270 cursos gratuitos que ofrece el Municipio y que son disfrutados por 5000 sanfernandinos expusieron lo realizados a lo largo del año. Hubo shows en vivo, stands y patios gastronómicos, y talleres de arte. El Municipio de San Fernando cuenta con una amplia variedad de talleres culturales para todas las edades. Son más de 270 cursos gratuitos que funcionan durante todo el año en los distintos centros culturales del distrito y de los que este año, disfrutaron más de 5 mil personas, tanto de continente como de la isla. En esta oportunidad, los vecinos pudieron mostrar sus logros en la exposición anual que se realizó en el Poli N° 1, a través de stands con cada uno de los trabajos, comidas y artículos, que pudieron exhibir y vender a los presentes. Además el evento contó con un escenario principal donde los grupos de diferentes disciplinas de baile mostraron lo aprendido.



El Intendente Luis Andreotti recorrió la muestra y sostuvo: “Primero quiero felicitar a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Cultura por todo el esfuerzo, al igual que a todos los profesores que dan sus horas acá para tratar que San Fernando tenga muchísima cultura y que la gente aprenda una profesión. Más de 5 mil alumnos, entre el continente y la isla, participan de los más de 270 talleres que tenemos algo que nos llena de satisfacción. Agradecemos siempre al vecino de San Fernando porque esto no lo hacemos solos, sino que es un equipo entre los trabajadores municipales, la decisión política que toma el Municipio y, por supuesto, la columna vertebral que son ellos, los contribuyentes”.





Las alumnas que expusieron contaron qué les pareció el trabajo durante el año. Rita, que participa del taller de Corte y Confección, y de Bordado de Cinta y Lentejuelas en Villa Jardín, manifestó: “Son divinos estos talleres porque aprendés cosas que también se pueden vender y son preciosas. Me encanta la expo porque ves otras cosas de las que además podes aprender. Hace más de tres años que vengo y está bueno”.



Asimismo, Rosa, del Taller de Goma Eva y Decoración de Tortas, dijo: “Hace cuatro años que lo hago y la verdad es un hermoso curso. Es un buen oficio para nosotros y para todas mis compañeras. A mí me sirvió muchísimo, es una profesión para mí. Lo que hace la gente es muy lindo”.



Marta, quien hace un año y medio va al Taller de Pintura sobre Madera, agregó: “Me anoté cuando fui a averiguar qué talleres había; este me gustó y me inscribí. No sabía pintar nada cuando empecé. Es como una terapia, es muy lindo”.



Paola, del Taller de Encuadernado, contó su experiencia: “Vengo desde principios de año. Estamos aprendiendo un oficio artesanal que además tiene salida laboral. Hacemos también restauración de libros antiguos.Los talleres los veo bien porque además son gratuitos y los horarios son muy amplios. Está bueno que se hacen en todos lados”.



El Taller de Peluquería es uno de los más concurridos por las mujeres sanfernandinas. Rosario explicó: “Este es el taller de peluquería que funciona en el SUM de la 26. Es un taller gratuito para todas las chicas y señoras que quieran aprender y estudiar para tener una salida laboral. Hace cuatro años que estoy. Trabajo de esto y es excelente. La enseñanza del profesor Aníbal es bárbara. Acá en el poli estamos haciendo peinados, cortes, trencitas y planchitas.Hay muchas señoras que les gusta este oficio y no lo pueden pagar porque el curso y los materiales de trabajo son caros, y en los talleres tienen la posibilidad de aprender gratis y cerca de sus casas”.



Katerina, alumna del Taller de Astrología, habló sobre su curso: “Sirve para conocer a las personas y la individualidad desde todos los puntos energéticos, astrales y planetarios. Hace mucho tiempo que yo estoy con este tema de la astrología y casualmente me enteré del curso en San Fernando y lo estoy asistiendo. La profesora es muy buena. Es muy interesante poder participar de todos los talleres que están en los barrios, me gusta mucho la cultura en general. Que los talleres y la cultura lleguen a todos los espacios es genial. Se aprende mucho”.



Carmen, profesora del Taller de Kokedama, opinó: “Por primera vez estoy dando este curso en San Jorge. Las chicas se engancharon y les gusta mucho, porque es una novedad y a la vez una terapia ya que te sirve para desenchufarte un rato y creas lo que te gusta. Esperamos poder seguir y vender los productos. Es hermoso que exista esta variedad de talleres para que el año que viene la gente se pueda anotar. Está buenísimo. Esta jornada me encanta porque uno puede exponer lo que se aprende durante el año”.



Por último, Luis Andreotti dijo: “Estamos muy felices, cumpliendo el objetivo de integración e inclusión porque a través de la cultura tenemos un San Fernando más tranquilo. Todos los días tratamos de poner un granito de arena para que todos tengan esperanza en este San Fernando, que podamos estar siempre tranquilos y garantizar buena calidad de vida.Hay una variedad de talleres y es una satisfacción que el Municipio pueda brindar este servicio y que el vecino lo disfrute es un gran orgullo”.



A lo largo de la jornada la gente pudo disfrutar de stands de telar, tejido a 2 agujas, corte y confección / bordado en cintas, diseño de indumentaria textil, cotillón en goma eva, decoración de tortas, porcelana fría, muñequería country, pintura sobre madera, pintura sobre tela, dibujo y pintura, manicuría, manicuría artística, vitraux 1° nivel, artes visuales, astronomía, flores en tela y cintas, huerta y jardinería, kokedamas, encuadernación, fotografía y grabado, astrología, informática, maquillaje social y artístico, peluquería, talleres de islas. Hubo inflables para los chicos, carpas infantiles con talleres de arte y escultura; radio y locución, y patio gastronómico.



El evento también contó con espectáculos en vivo de los distintos grupos municipales, entre ellos Taller de Yoga, Folklore, Ballet 3° Edad de Tango, Danza Jazz, Salsa y Bachata, Zumba y Rock.



