06/11/2017 - 16:29 | Información General / Cuatro años de prisión para D´ Elía por la toma de una comisaría en la Boca: por ahora no será detenido Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Tribunal Oral Federal 6 condenó hoy a cuatro años de prisión al dirigente Luis D´ Elía por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, aunque no irá preso hasta tanto no quede firme la sentencia.

Ante la presencia del dirigente en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py, los jueces leyeron el veredicto, que también lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos y le prohibió la salida del país.

D'Elía escuchó la sentencia, cuyos argumentos se darán a conocer el 6 de septiembre próximo, en la sala de juicio ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py.



También estaban Luis Bordon y Angel Borello, quienes fueron acusados sólo por la toma y a quienes se los absolvió, pues la Fiscalía a cargo de Gabriela Baigún había pedido la prescripción a su favor por el paso del tiempo.

De acuerdo a la acusación, el 26 de junio de 2004 D'Elía encabezó junto a un grupo de al menos cuarenta personas la toma la comisaría 24 en La Boca desde las 0.20 a las 8:00, en reclamo de la detención de quien luego fuera condenado por el asesinato del dirigente barrial Martín "Oso" Cisneros.



"Salgan todos de la comisaría, esta tomada", anunció D'Elía, quien –según testigos- hasta amenazó con incendiar el lugar si no ubicaban al responsable: Juan Carlos "Colchones" Duarte, quien después fuera condenado a 15 años de prisión por el homicidio.



Además, también lo acusó por los delitos de instigación a cometer delitos e intimidación pública por la marcha que encabezó D'Elía en contra de ruralistas que se concentraban en el Obelisco y Plaza de Mayo el 25 de marzo de 2008 en contra de la resolución 125, la cual fijaba retención a las exportaciones.



Por la mañana y al dar sus últimas palabras, D'Elía recordó que la 125 por la cual protestó no avanzó por el voto del entonces vicepresidente Julio Cobos.



Además, dijo que él se manifestó en la Comisaría y así evitó un hecho de mayor gravedad por parte de quienes reclamaban justicia por el asesinato de Cisneros.



"Si tengo que ir a la cárcel después de cuarenta años de militancia lo hago con toda integridad", dijo D'Elía al dar sus últimas palabras, al tiempo que aseguró que repetiría sus actos si se produjera una situación similar.



"Porque vengo de una escuela que se llamaba Eva Perón que decía con los dirigentes a la cabeza, o la cabeza de los dirigentes", remató el dirigente social afín al kirchnerismo.



El Tribunal, integrado por José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Panello, rechazó los planteos de prescripción presentados por la defensa de D'Elía.



Si bien por el momento D'Elía no irá detenido, el Tribunal sí le fijó la prohibición de salida del país. Volver