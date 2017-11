Chacarita venció a Gimnasia en San Martin y obtuvo su primer triunfo en la Súperliga

Chacarita Juniors venció hoy 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en San Martín, en la apertura de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y se quedó con su primer triunfo en el certamen.

Federico Rosso a los 41 minutos del primer tiempo y Mauro Matos al minuto de juego del segundo período fueron los autores de los goles.



Chacarita obtuvo así tres puntos fundamentales para su objetivo de mantener la categoría.



Gimnasia, por su parte, no logró mantener el nivel de la fecha última, en la que goleó a Vélez Sarsfield 4-0.



El primer período fue parejo, con escasas situaciones de gol, con excepción de un tiro libre del uruguayo Brahian Alemán a los 26 minutos que Pedro Fernández logró despejar con esfuerzo, arrojándose abajo hacia su poste izquierdo.



Pero sobre el final de la etapa, a los 41, Juan Imbert ejecutó con precisión un córner desde la izquierda y Rosso se impuso en el área para abrir el marcador con un cabezazo certero.



Chacarita quería sumar por primera vez de a tres y se encontró al comienzo del segundo capítulo en una situación inmejorable, ya que al minuto de juego logró aumentar la ventaja.



Matos recibió fuera del área un pase desde la derecha, hizo pasar de largo a dos defensores y con un zurdazo rasante le dio la segunda alegría a los simpatizantes funebreros.



La visita no se resignó y fue en busca del descuento, pero la fortuna no estaba de su lado. A los 25, el travesaño le negó el grito al Lobo tras un cabezazo de Alemán, quien había conectado un centro de Nicolás Dibble.



En la próxima fecha, Chacarita visitará a Unión de Santa Fe, y Gimnasia recibirá a Patronato.