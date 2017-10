29/10/2017 - 22:52 | Zonales / Tigre Tigre fue la última parada de la vuelta al mundo en bicicleta Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ciclista Pablo García, un ex guía de turismo, partió desde la terminal de Trenes de Tigre hacia el obelisco de Buenos Aires. Allí puso fin a su travesía luego de 16 años de pedaleo por más de 100 países. El Municipio de Tigre fue elegido como la última parada para el ciclista Pablo García, un ex guía de turismo de 44 años, que desde la terminal de trenes se dirigió hacia el obelisco de Buenos Aires. Allí puso punto final a su travesía de recorrer el mundo en bicicleta, luego de 16 años de pedaleo por más de 100 países.



“El objetivo de mi emprendimiento ha sido relacionarme con las diferentes culturas y sus formas de vida, pero sobre todo mostrar que no hay sueños imposibles. Elegí Tigre como parada final porque me parece un gran lugar en el mundo”, dijo García, y sobre su futuro expresó: “Mi próximo desafío es quedarme a vivir en Buenos Aires”.



El ciclista, que puso en marcha su sueño el 26 de septiembre de 2001, recorrió 167 mil kilómetros en más de 100 países. En octubre de 2016 regresó a la Argentina, con destino a Ushuaia, con cruces hacia Chile. Luego siguió hacia el resto de las provincias argentinas antes de finalizar el itinerario en Buenos Aires este domingo 29 de octubre.



García cuenta con más de 300 horas de filmación de su viaje, y espera hacer documentales de todo su periplo. En 2011 publicó un libro en inglés de la primera parte de su aventura, y en 2013 editó su primer documental destacando los lugares más extraordinarios.



En su página web www.pedaleandoelglobo.com, están publicadas más de 250 notas periodísticas que documentaron su paso por cada lugar que visitó, así como también videos, fotos y crónicas del viaje.

