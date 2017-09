Rapipago lanzó una billetera electrónica para hacer operaciones a través del celular

La red de cobranza Rapipago lanzó una billetera electrónica para que los clientes puedan efectuar transferencias, pagos y recargas de teléfonos móviles a través de los celulares inteligentes y evitar hacer estas operaciones en los locales de la marca.

El nuevo producto es una aplicación que debe bajarse al celular y que, previa confirmación del DNI, número de celular del usuario y del ingreso de una clave de acceso, permite realizar transacciones entre clientes que la hayan descargado.



Al momento de la descarga, se acreditarán en la cuenta del usuario 50 pesos por única vez y por motivo del lanzamiento. Concluida esta etapa inicial, los clientes tendrá permiso para sobregirar hasta 50 pesos.



Por tratarse de una red extrabancaria, quien se descargue la aplicación no necesita tener una cuenta bancaria. De hecho, la carga de esta billetera debe ser presencial en los locales o agentes adheridos al sistema. Es decir si una persona quiere tener 1.000 en su billetera electrónica Rapipago deberá ir a un local que opere con esa red con el efectivo y cargar la aplicación.



Para aquellos que están bancarizados podrán cargar la billetera electrónica mediante débito electrónico pero también de forma presencial en los locales de la red.



Recién en 2018 estará disponible la posibilidad de carga a través de cuentas bancarias. También en los planes futuros está la posibilidad de que se cobren beneficios sociales a través de este sistema.



"Las conversaciones con la Anses ya comenzaron y es posible que en una primera etapa se lance de la mano del SantanderRío", explicó Diego Villegas, gerente de nuevos negocios de Gire, la empresa que tiene la marca Rapipago, conformada por los bancos SantanderRío, Citi y HSBC.



Villegas agregó que la billetera electrónica "apunta a la inclusión" y que buscar dar solución a las personas que aún no están bancarizadas.



Por el momento, la billetera no permitirá el pago de compras en comercios, ya que "las experiencias de la región muestran que si el cambio es muy grande el cliente no asimila", explicó Villegas.



Los agentes adheridos recibirán una comisión mayor por la carga de la billetera que por la cobranza de una factura, puesto que la idea de la billetera es que reduzca la cantidad de veces que un cliente va a los locales. Según Villegas, por la carga de 1.000 pesos en la billetera, un comercio cobrará una comisión cinco veces mayor a la de una cobranza de servicio.



El primer paso es el uso de la billetera a través de la aplicación en el celular, un segundo paso es poder utilizarla a través de una página web y más adelante se lanzará una tarjeta prepaga que estará asociada a uno de los grandes operadors (Visa o Mastercard).



En el año, Rapipago espera que unos 100.000 clientes utilicen la aplicación, La red cuenta con 7 millones de clientes de los cuales, 10 por ciento forma parte de Rapiclub, el programa de fidelización.