Vidal encabezó reunión con intendentes de Cambiemos en San Isidro

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó hoy el Foro de Intendentes de Cambiemos que se desarrolló en San Isidro, donde afirmó que, en las elecciones de octubre próximo, "lo que se pone en juego es la sociedad donde van a vivir nuestros hijos", y pidió el "compromiso" de los jefes comunales para "acompañar el proceso que se está dando en la Argentina".

"Necesitamos que cada uno de nuestros distritos y la provincia crezcan, para acompañar un proceso que se está dando en Argentina. Hay un mundo afuera con el que tenemos que trabajar, no podemos vivir de lo nuestro porque no nos alcanza. Hay un tercio de los argentinos bajo la pobreza que nos necesita: lo que más necesitan es volver a recuperar la esperanza, pasar de la supervivencia a la superación, soñar que ese no es el destino que les espera el resto de sus vidas", sostuvo Vidal ante 69 intendentes del oficialismo.



En el encuentro que se desarrolló en el Espacio Darwin, frente al Hipódromo de San Isidro, Vidal estuvo acompañada por el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai; los ministros de Economía y Asuntos Agrarios, Hernán Lacunza y Leonardo Sarquís; y los secretarios de Medios y Comunicación, Mariano Mohadeb y Federico Suárez.



"Hay que recuperar la esperanza no sólo desde lo visible, sino también desde muchas cosas que hacemos que no se ven pero definen el cambio en profundidad. La gente en 2015 votó un cambio profundo", aseveró.



En esa línea, dijo que "el mundo le creyó a nuestro presidente y nos cree a nosotros, y nos dio los fondos para hacer las obras de infraestructura, y las mejoras en el sistema de seguridad. Hubo un mundo que dijo 'la Argentina quiere cambiar, hay un presidente que quiere cambiar, démosles una oportunidad'".



"Somos un espacio político consolidado, consistente y coherente en el tiempo. No tenemos que explicar por qué estamos juntos, porque ya estábamos juntos, nadie es empleado de nadie, todos somos un equipo, sin especular, recorriendo toda la provincia, hablando con cada uno de los vecinos y dando la cara", agregó.



En ese marco, llamó a los intendentes a renovar su compromiso: "Lo que se pone en juego es la sociedad donde van a vivir nuestros hijos, un cambio profundo, de verdad, gobernando, haciendo lo que se ve y también los cambios que no se ven".



Participaron además el intendente anfitrión, Gustavo Posse, y otros jefes comunales como Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y David Hirtz (Adolfo Alsina).



Antes de llegar a la reunión de San Isidro, Salvai destacó, en declaraciones a Télam, la necesidad de "recuperar votos para poder alcanzar el triunfo porque estamos 20.000 votos abajo" respecto de las PASO de agosto pasado, pero aseguró que "si seguimos en esta línea, podemos ganar" en los comicios de octubre próximo.



Tras el encuentro, el jefe de Gabinete bonaerense planteó la necesidad de "seguir escuchando a quienes no nos votaron y no perder la cercanía que tiene Cambiemos en cada municipio".



"Debemos seguir tocando timbre, escuchando y contarles qué hicimos y qué haremos", resaltó, y añadió que "la expectativa es buena" y que están "entusiasmados en hacer una buena elección".



"La expectativa de la gente es buena, el país está con buenos índices y con una inflación que se está controlando. El crecimiento se está notando y el humor social es cada vez mejor. Nosotros tenemos que estar cerca de quienes todavía están sufriendo de tantos años que nos dejaron con 30% de pobres", aseveró.



Sostuvo que "llegamos al gobierno y no había siquiera proyectos de obras de infraestructura para continuar o corregir, tuvimos que empezar de cero", agregó Salvai.



"Hoy hay más de mil obras en ejecución en la provincia y ese es el mayor reconocimiento que la gente de la provincia nos hace" y añadió que "hoy hay obra pública con fondos provinciales en los 135 municipios".



Posse resumió el mensaje de Vidal a los intendentes. Dijo que las palabras de la gobernadora dan "fuerza", aunque la mandataria admitió que están "20 mil votos abajo y que debemos revertirlo".



También, según relató Posse, la gobernadora subrayó: "La gente nos está apoyando y debemos llegar a cada timbre, a cada mujer y hombre de la provincia de Buenos Aires antes de la elección".



"El humor social está distinto. No estaba muy bueno (en las PASO), hay un mejor humor social que tiene que ver con que de a poquito vamos levantando cabeza en la Argentina", destacó el intendente de San Isidro tras el encuentro.



Jorge Macri dijo estar "convencido de que hay muchos votantes que todavía no nos votaron pero que nos van a votar" y consideró que, el 22 de octubre, Cambiemos tendrá "la oportunidad de ganar por mucho más que 20.000 votos" en las urnas.



"Las batallas que está dando María Eugenia para vencer a las mafias, algunas enquistadas en el gobierno y otras que tienen que ver con el narcotráfico, requieren de un apoyo político, del apoyo de la gente y del ciudadano", concluyó el intendente de Vicente López.



En tanto, Posse expresó a través de su cuenta de Twitter que la gobernadora "solicitó compromiso" y aseguró que "es lo que vamos a hacer, porque este es el momento más importante desde la asunción de Cambiemos".



El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, contó en esa misma red social que el ministro de Economía, Lacunza, dijo en el foro que "la economía crece al 4 por ciento, baja la inflación, sube el empleo y se recupera el salario real".