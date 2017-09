Sergio Massa contestó al llamado de unidad de Cristina

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, hiciera un llamado a la unidad de todas las fuerzas opositoras de cara a las elecciones legislativas de octubre, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza política 1País, Sergio Massa, le respondió a través de Twitter.



En referencia a la convocatoria de la ex presidenta, Massa señaló: “Un día no nos va a unir el espanto sino el amor por la Argentina”.



“El diálogo con quienes nos dividieron no es posible”, añadió el líder de 1País, al tiempo que subrayó: “El odio se lo dejo a ellos; nosotros construimos la unidad nacional con trabajo, seguridad y en paz”.



La respuesta de Massa se produce luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocara a todos los sectores de la oposición a trabajar juntos en el Congreso a través de una carta abierta publicada en su cuenta de Facebook, dirigida “a todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron listas opositoras en la Provincia de Buenos Aires”.



Según su análisis, el Gobierno prepara “un gran ajuste para después de las elecciones de octubre”, por lo que propuso un “trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras” para frenarlo.