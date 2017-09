11/09/2017 - 19:38 | Zonales / San Isidro San Isidro destacó el funcionamiento de su sistema hidráulico ante las lluvias Herramientas: Compartir: ver más imágenes Pese a la caída de más de 105 mm de agua, el municipio aseguró que se mantuvo sin anegamientos y no hubo inundaciones en viviendas. Equipos de Defensa Civil y Espacio Público recorrieron el distrito las 24 horas durante el fin de semana. "El sistema hidráulico del Municipio de San Isidro (reservorios, aliviadores, defensa costera) respondió con éxito ante las lluvias fuertes del fin de semana, en las que se registró una caída de más de 105 milímetros de agua con vientos que superaron los 77 kilómetros por hora", aseguró el municipio mediante un comunicado.



El sábado, el Municipio emitió un comunicado en el que recomendaba a los vecinos no salir de su casa durante la noche, momento en el que se produjo el pico de las tormentas.



“Durante todo el fin de semana, desplegamos nuestro móviles de Defensa Civil que, junto a las cuadrillas y equipos de Espacio Público y Obras Públicas, recorrieron las calles las 24 horas, supervisando las distintas zonas y asistiendo a las consultas de los vecinos”, explicó Alejandro Marchetti, director de Defensa Civil del Municipio.



El secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar señaló que el distrito se mantuvo sin anegamientos y no se inundaron viviendas.



“Los reservorios, cuya función es evitar que los sistemas de desagüe colapsen y generen inundaciones ante lluvias intensas, se llenaron de agua, que comenzó a desagotarse a medida que bajó el caudal. Además, el sistema hidráulico funcionó eficazmente y las estaciones de bombeo contuvieron la crecida del río a la perfección”, contó Landívar.



Obras hidráulicas que evitan inundaciones



- 172 kilómetros de conductos pluviales.



- 10 kilómetros de defensa costera (es un terraplén que impide el ingreso de agua a zonas urbanas).



- 20 mil metros de desagües.



- 6 estaciones de bombeo (extraen el agua y la arrojan al río, por sobre el nivel del albardón. Evitan la concentración de excesos pluviales ante crecidas del Río de la Plata).



- 25 reservorios (son lagunas secas a cielo abierto que en el pico de la tormenta acumula el agua. Están conectados a desagües que desagotan el agua concentrada en el reservorio).

