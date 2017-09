Chacarita rescató un empate frente a Tigre en su emotivo regreso a Primera

Chacarita Juniors, en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino luego de siete años en el ascenso, consiguió un agónico y emotivo empate por 1-1 ante Tigre, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga.

El defensor uruguayo Carlos Rodríguez, a los 21 minutos del segundo tiempo, de cabeza, puso en ventaja a Tigre, pero el mediocampista Emmanuel Martínez, a los 44m., con un formidable tiro libre, colocó el 1-1 final en San Martín.



La lluvia fue la protagonista de la jornada, ya que conspiró para que los jugadores no pudieran hacer pie ni desplegar un buen juego. La gran cantidad de charcos de agua en varios sectores del campo de juego se convirtieron en obstáculos y dieron varias sorpresas al propiciar errores de cálculo.



La situación mas clara en la primera parte la tuvo Denis Stracqualursi, favorecido por un pase atrás de Gabriel Lazarte que no pudo ser controlado por Federico Rosso luego que la pelota acelerara su curso por el agua. Sin embargo, el arquero Pedro Fernández conjuró el peligro.



En el segundo tiempo, Tigre se mostró mejor adaptado a las complicadas condiciones del campo de juego y tuvo las opciones más claras de abrir el marcador en los pies de Stracqualursi, la primera tras un error en la salida de Fernández y la segunda tras un desborde de Ramón Mierez que tapó en gran forma el arquero "Funebrero".



Tanto empujó Tigre en la etapa complementaria, que a los 21 minutos tuvo su merecido premio con una conexión uruguaya. Tiro libre desde la derecha de Hamilton Pereira y Carlos Rodríguez le ganó en el salto a Germán Re para marcar, de cabeza dentro del área, el 1-0 parcial.



Golpeado en su orgullo y empujado por el aliento de su público, que aguantó bajo el diluvio, Chacarita se llevó por delante al Matador y fue en busca del empate con más ganas que ideas, pero chocó con sus propias limitaciones y la seguridad de Julio Chiarini.



Sin embargo, cuando el reloj apremiaba y el resultado parecía cosa juzgada, Martínez, que había ingresado en por Lazarte, se hizo cargo de un tiro libre a 25 metros del arco y sacó un zapatazo que pegó en el travesaño, rebotó en la nuca del arquero y terminó dentro del arco para la locura de los hinchas locales.



= Síntesis =



Chacarita Juniors: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Re, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Juan Imbert, Cristian Erbes y Joaquin Ibáñez; Javier Mendoza, Alejandro Gagliardi y Matías Rodríguez. DT: Gastón Coyette.



Tigre: Julio Chiarini; Maximiliano Caire, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Blengio y Mathias Abero; Martín Galmarini, Hamilton Pereira, Javier Iritier y Matías Orihuela; Matías Pérez García; Denis Straqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Goles en el segundo tiempo: 21m. C. Rodríguez (T) y 44m. E. Martínez (CH).



Cambios en el segundo tiempo: 13m. Ramón Mierez por Pérez García (T), 16m. Ijiel Protti por Ibáñez (CH), 23m. Lautaro Montoya por Mendoza (CH), 27m. Rodrigo Depetris por Orihuela (T), 33m. Emmanuel Martínez por Lazarte (CH) y 37m. Daniel Imperiale por Iritier (T).



Amonestados: Re y Protti (CH); Galmarini, Abero, Blengio e Imperiale (T).



Arbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: Chacarita Juniors.