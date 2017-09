Estudiantes y padres en asambleas de escuelas tomadas exigieron datos sobre la Nueva Secundaria

Estudiantes y comunidades educativas mantuvieron asambleas y reuniones hoy en varias de las 17 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran tomadas en rechazo al proyecto Nueva Secundaria, que modifica los planes de estudio y establece prácticas laborales obligatorias.

Las tomas comenzaron el 29 de agosto en rechazo a la reforma de la educación secundaria porteña y varias escuelas se plegaron al reclamo luego de que un instructivo para directivos sobre tomas que el ministerio de Educación de la Ciudad negó haber emitido.



"Hoy tuvimos asamblea con la participación de nuestras familias para resolver cuestiones de organización, contactos con los medios y otras cuestiones que hacen al acompañamiento de la medida de fuerza por parte de toda la comunidad educativa", informó a Télam Manuel Ovando, vocero del centro de estudiantes del Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernandez".



El estudiante contó que "el colegio está tomado desde el jueves, los directivos nos explicaron el instructivo a grandes rasgos y firmamos un acta, después ellos realizaron la exposición en la comisaría sobre la toma, pero hasta ahora no tuvimos inconvenientes con la policía".



"El martes vamos a votar en asamblea si continuamos o no la toma, y eso lo vamos a hacer todos los días porque es una lucha que sólo se puede sostener con democracia. Estamos pensando en presentar un amparo contra la reforma educativa y reclamar una audiencia pública en la que se escuche lo que estudiantes, docentes y familias tenemos para decir del plan que propone la ministra Soledad Acuña", aseguró.



Rocío Pinilla, del centro de estudiantes del normal 1 "Roque Saenz Peña" de Recoleta, dijo a Télam que "el colegio está tomado desde el lunes, esto es contra esta reforma anti educativa que pretende imponer el gobierno porteño y por las reformas edilicias que están paradas desde hace dos años y los problemas recurrentes con la cantidad y la calidad de las viandas".



"El lunes con el comienzo de la toma se firmó un acta entre la asamblea de estudiantes y los directivos del colegio; entendemos que nuestra rectora no hizo la denuncia en la comisaría que pedía el instructivo aunque después la policía quiso entrar igual aduciendo que tenían una orden, vinieron unos docentes que se las pidieron, y nunca más volvieron", añadió.



Claudia Peralta, mamá de una estudiante del normal 1 "Roque Saenz Peña" de Recoleta, contó a Télam que "hoy muchos padres estuvimos en el colegio para llevarles comida y ropa a los chicos que sostienen la toma desde el lunes; como papás estamos muy preocupados porque esta reforma les saca a los chicos tiempo de estudio para ponerlos a trabajar gratis, y la transición a la universidad va a terminar siendo más difícil".



Maximiliano Suen, vocero del centro de estudiantes de la media 1 "Julio Cortázar", dijo a Télam que "la toma la decidimos el jueves a primera hora contra la reforma educativa que propone el gobierno porteño con la Nueva Secundaria, en reclamo de un protocolo para atender episodios de violencia de genero en los colegios, y en rechazo al protocolo de acción en caso de tomas de escuelas que publicó el ministerio de Educación de la Ciudad".



"Probablemente las tomas se extiendan al menos toda la semana que viene porque en las asambleas del martes es muy factible que se sumen a la medida al menos otro diez colegios", completó.



Federico Rudi, del centro de estudiantes del "Carlos Pellegrini", dijo a Télam que "la reforma que el Gobierno de la Ciudad llama 'nueva secundaria', además de quitar contenidos y calidad a la secundaria, implica un plan de pasantías laborales obligatorias".



Juan Alam, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Música "Juan Pedro Esnaola", dijo a Télam que "la toma del colegio la decidimos ayer al mediodía, en rechazo a la reforma que pretende imponer la ministra de Educación Soledad Acuña sin consultar a las comunidades educativas, en reclamo de la validez nacional de nuestros títulos y por la aparición con vida de Santiago Maldonado".



"No queremos tener un mes sin clases por las tomas, pero como no hay respuestas es probable que todos los colegios que tienen asambleas el martes voten por sumarse a la medida", añadió.



Catalina Ianelli, estudiante de la Escuela de Danza "Jorge Donn", dijo a Télam que "el martes en la escuela va a haber una reunión con Elena Alderoqui que es funcionaria del ministerio de Educación porteña y que se supone que viene a explicarnos las reformas".



"Queremos que nos digan claramente cómo va a ser la cosa, porque hasta ahora dijeron todo por la mitad y no queda claro a que se refieren con esas pasantías y cómo va a funcionar lo que dicen que va a ser un sistema de créditos; además hubiese sido bueno que las explicaciones hubiesen sido para toda la comunidad educativa, pero la reunión va a ser sólo con estudiantes", planteó.



Las tomas comenzaron el pasado 29 de agosto en la escuela de Bellas Artes "Manuel Belgrano" del barrio porteño de Barracas, y alcanzaron al normal 1 "Roque Saenz Peña" de Recoleta; el liceo 9 "Santiago Derqui" de Belgrano; la media 3 "Antonio Devoto" de Devoto; el colegio 8 "Julio Argentino Roca" de Belgrano; la escuela de Bellas Artes "Rogelio Yrurtia" de Villa Luro, y la técnica 33 "Plumerillo" de Nueva Pompeya.



Además, el comercial 7 "Manuel Belgrano" de Belgrano; la media 1 "Julio Cortázar"; el Carlos Pellegrini; el Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernandez"; la escuela de música "Juan Pedro Esnaola"; el normal 2 "Mariano Acosta"; la media 1 "Rodolfo Walsh"; el Nacional Buenos Aires; la media 3 "Osvaldo Pugliese" de Villa Crespo y la técnica "Fernando Fader".