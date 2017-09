En menos de 24 horas, doce escuelas de Moreno recibieron amenazas de bomba

En menos de 24 horas doce escuelas del partido bonaerense de Moreno recibieron amenazas de bomba, por lo que rápidamente las autoridades educativas realizaron la denuncia para que se investiguen las circunstancias en las que se produjeron y para que se pueda identificar a los responsables.



Este lunes, cinco escuelas públicas y siete del ámbito privado de Moreno tuvieron que ser evacuadas, tras recibir amenazas por teléfono y alguna a través de pintadas en paredes de la institución.



"Entendemos que en base a la cantidad de escuelas que tiene el municipio, que son 350, las amenazas de ayer no serían un hecho anormal. Por lo general en época de exámenes aumenta la cantidad de llamados", comentó un vocero de la intendencia, que además explicó: "estamos analizando las circunstancias en las que se produjeron y desde el inicio estamos trabajando para que se ubique a los responsables".



El vocero no descartó ni negó la posibilidad que las amenazas puedan haber surgido en el contexto de la campaña para las próximas elecciones y comentó que ésa es una línea investigación más, pero no la única.



Las escuelas públicas que recibieron las amenazas este lunes fueron: Escuela Primaria N°30, de Trujui y N° 32, de Paso del Rey; las Escuelas Secundarias N°21 y N° 36, de Moreno Centro y de Paso del Rey respectivamente; y la Escuela Técnica N° 2, de Moreno Centro.



En tanto, las instituciones privadas que fueron amenazadas son Perpetuo Socorro, Inmaculada Concepción y Franciscano, de Paso del Rey; Sagrada Familia y Nuestra Señora de Fátima, ambas de Trujuy; la Escuela Técnica Alemana, de Moreno Centro; y la ISAM, de Moreno Norte. .



A través de un comunicado, el municipio de Moreno expresó su preocupación por los hechos ocurridos este lunes, en el que las doce escuelas tuvieron que ser evacuadas tal como lo establece el protocolo.



"Queremos manifestarle nuestra preocupación acerca de las amenazas de bomba que se están registrando en los establecimientos educativos de nuestra comunidad. Sobre esta situación le exigimos a los ministerios de Seguridad de Nación y provincia y a la Dirección de Escuelas provincial que actúen rápidamente para determinar quiénes son los responsables", se indicó en la nota.



La semana pasada se conoció que más de 40 escuelas de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires también denunciaron haber recibido amenazas sobre la presunta colocación de bombas, que finalmente no existían.