30/08/2017 - 0:17 | Política / Cristina Kirchner ganó las PASO con una diferencia de 0,21%, pero su lista de Diputados quedó segunda Herramientas: Compartir: ver más imágenes La lista de Unidad Ciudadana encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se impuso en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por poco más de 20.000 votos ante la de Cambiemos liderada por Esteban Bullrich, mostró el escrutinio definitivo divulgado hoy por el juzgado federal de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. El escrutinio indicó además que en las precandidaturas a diputados nacionales, el triunfo le correspondió a Cambiemos, por más de 180.000 votos, sobre los candidatos de Unidad Ciudadana.



De acuerdo a los resultados a los que tuvo acceso Télam, para la candidatura de senadores nacionales la lista de Cristina Kirchner y Jorge Taiana obtuvo 3.229.194 votos (33,95%) mientras que la fórmula de Cambiemos integrada por Esteban Bullrich y Gladys González consiguió 3.208.870 sufragios (33,74%), lo que hace una diferencia de 20.324 votos (0,21%).



En tercer lugar se ubicó la lista de 1País encabezada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, con 1.451.688 votos (15,26%), mientras que luego se ubicó el Frente Justicialista Cumplir con la candidatura de Florencio Randazzo y Florencia Casamiquela, con 559.516 (5,88%).



Luego se ubicó el Frente de Izquierda de los Trabajadores con Néstor Pitrola, que obtuvo 317.555 votos (3,34%), mientras que el resto de las fuerzas políticas no lograron alcanzar el piso del 1,5% y por lo tanto no podrán competir en las elecciones de octubre.



En tanto, el escrutinio definitivo para las candidaturas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires marcó el triunfo de la lista de Cambiemos que lideró Graciela Ocaña y que obtuvo 3.240.499 (34,07%) frente a los 3.054.886 (32,12%) de Unidad Ciudadana, con Fernanda Vallejos a la cabeza.



El tercer lugar lo ocupó la lista de 1País que encabezó Felipe Solá y que obtuvo 1.379.007 votos (14,50%) a quien siguió el candidato del Frente Justicialista Cumplir, Eduardo Bucca, con 528.474 votos (5,56%).



En cuarto lugar se ubicó la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores que encabezó Nicolás del Caño, con 340.106 votos (3,58%), mientras que como ocurrió en senadores el resto de las agrupaciones políticas no llegó al piso electoral.



El escrutinio reveló también que a nivel de senadores nacionales se registró un 3,64 por ciento de votos en blanco y 0,92 de votos nulos, mientras que en diputados los votos en blanco fueron 5,42 y nulos el 0,89 por ciento.



De acuerdo a los cómputos finales, el porcentaje de votantes fue del 77,63 por ciento ya que sufragaron 9.510.311 bonaerenses sobre los 12.250.862 habilitados para votar en las 35.591 mesas habilitadas.



En las elecciones de octubre próximo la provincia de Buenos Aires elegirá tres senadores nacionales (dos por el que gana y el tercero por la minoría) y 35 diputados nacionales que se reparten por el sistema D'hondt, de asignación de bancas por representación proporcional. Volver