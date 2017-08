23/08/2017 - 20:33 | Política / Massa sumó el apoyo de dos dirigentes randazzistas de la tercera que quedaron heridos tras las PASO Herramientas: Compartir: El precandidato a senador nacional por 1País, Sergio Massa, no logró romper el escenario de polarización que se dio en las PASO y se quedó con las ganas de ser parte de una elección de tercios pero ahora se toma revancha limando el armado del también candidato a senador nacional, Florencio Randazzo, quien en agosto quedó cuarto, en este caso con el pase de dos candidatos a concejales Así, mientras desde Unidad Ciudadana, frente que lidera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, proclaman la unidad de la oposición para "frenar el ajuste del presidente Mauricio Macri" pidiendo a Randazzo que baje su candidatura y a la "pata peronista" del armado massista que traccione votos para ellos, Massa le disputa a Cristina el apoyo de los heridos que dejaron las elecciones PASO dentro del Frente Justicialista.



En ese marco,el concejal Ramiro Trezza, quien encabeza la nómina de 1País en Lomas de Zamora, logró que Emilio Reynoso, uno de los referentes del randazzismo en el distrito, diera el salto a sus filas.



Reynoso encabezaba una de las tres listas con las que Cumplir se presentó en las PASO en Lomas, donde finalmente se impuso la boleta que lideraba Juan Francisco Navarro, hijo del líder del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro.



Reynoso no fue el único candidato a concejal que tras quedar fuera de carrera decidió pegar un salto a las filas massistas, en Lanús Karina Verón, que iba segunda en una de las listas de Cumplir hizo público su apoyo a Nicolás Russo, candidato a diputado provincial por el frente 1País.



"Yo tengo mis inicios en el Frente Renovador y tengo un espacio propio en Lanús, donde llevamos a cabo acciones territoriales. Florencio me convocó, pero ahora voy a darle una mano a mi mentor político, que es Nicolás Russo", afirmó Verón y de ese modo dejó en claro su pase. Volver