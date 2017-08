23/08/2017 - 17:15 | Información General / Murió el ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial la UCR Eduardo César Angeloz Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex gobernador de Córdoba, Eduardo César Angeloz, protagonista central de la política cordobesa y nacional, murió esta tarde a los 85 años en la capital provincial, informaron hoy fuentes partidarias. El dirigente radical fue tres veces mandatario provincial, dos veces senador nacional, candidato presidencial en 1989, líder del radicalismo cordobés y referente partidario hasta el último día de su vida.



Angeloz estaba internado desde hacía un tiempo en el Instituto Cardiológico, luego de que su salud se deteriorara por una enfermedad terminal.



José Sala, médico del Instituto Cardiológico, expresó que el ex gobernador "sufrió una fractura de cadera y tuvo su reemplazo, pero tiene una enfermedad terminal de trasfondo de muchos años".



Un símbolo del radicalismo cordobés en la década de 1980, Angeloz asumió como gobernador en 1983, cuando ganó las elecciones de la restitución democrática en la provincia por amplio margen al peronista Raul Bercovich Rodríguez.



Su figura política y aceptación popular hizo que repitiera su mandato en 1987, y dos años después fue el candidato de la UCR a la presidencia para reemplazar al entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín, aunque en esos comicios fue derrotado por el peronista Carlos Saúl Menem.



En 1991, tras un vericueto jurídico que le permitió ser candidato por tercera vez, cuando existía una imposibilidad legal para ser gobernador más allá de dos mandatos, volvió a ganar las elecciones y asumió un nuevo mandato que culminó con una renuncia anticipada.



Los restos del tres veces ex gobernador serán velados hasta la noche en la Sede de la Casa de Gobierno provincial (Panal) y desde mañana en la Casa Radical, informaron a Télam fuentes partidarias. Volver