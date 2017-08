María Eugenia Vidal: “si vuelven los que ya estuvieron, muchos de los males que combatimos volverán envalentonados”

La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que el resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligtorias (PASO) del próximo domingo puede darle “más o menos fuerza para lo que viene” y dijo que “si vuelven los que ya estuvieron, muchos de los males que combatimos volverán envalentonados”.



“Yo siento que la elección me puede dar más o menos fuerza para lo que viene. Este año y medio ha sido un tiempo de muchas peleas, principalmente contra la parálisis de la obra pública, contra el narcotráfico, el juego, contra todo aquello que le hace daño a nuestras familias y nos impide crecer”, aseguró en una entrevista con el diario del distrito bonaerense de San Nicolás El Norte.



Vidal afirmó que “sirvió para mejorar la educación pública, la atención de los hospitales, la seguridad” y apuntó que “si la gente renueva su confianza en nosotros, vamos a estar más fuertes para seguir dando esas peleas”.



Analizó que “si vuelven los que ya estuvieron, probablemente, muchos de los males que combatimos volverán envalentonados”.



Ponderó a los candidatos legislativos de Cambiemos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor “Toty” Flores, al asegurar que son “personas que están fuertemente comprometidas con la provincia” y añadió que “están para ayudarme a dar la pelea que estamos dando desde hace un año y medio, y que no se dieron durante 25 años”.



La gobernadora aseguró que existe una "reactivación económica que viene de la mano de la obra pública y el campo que también está generando mano de obra” y opinó que si bien "esta reactivación aún no ha llegado a todos, pero el comerciante como el trabajador de clase media que seguramente ha pasado dificultades durante este año y medio, va a beneficiarse de las políticas que estamos promoviendo”.



Por otro lado, la gobernadora manifestó que el Gobierno bonaerense tiene abiertos “unos 200 frentes de obras hídricas” en el territorio provincial para aminorar las consecuencias de las inundaciones a castigan a distintos distritos.



“Lo primero fue reparar el terraplén y completar el saneamiento hídrico de La Emilia (en San Nicolás). Al mismo tiempo hemos iniciado unos 200 frentes de obras hídricas en diferentes distritos de la provincia porque queremos que los bonaerenses puedan dormir tranquilos, dejando atrás los fantasmas que sobrevuelan por las zonas que históricamente se inundan”, aseguró la mandataria bonaerense.