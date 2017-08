08/08/2017 - 17:43 | Política / Galmarini: “En los pibes no vemos delincuentes, vemos futuro” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El senador provincial de “1País”, Sebastián Galmarini se refirió a las declaraciones del candidato oficialista Esteban Bullrich quien expresó que durante la gestión de Cambiemos cada día hay un “chico más preso”. Durante una recorrida por el centro comercial de San Isidro, el senador provincial de “1País”, Sebastián Galmarini se refirió a las declaraciones de Esteban Bullrich. “Esta es una barbaridad más de las que nos tiene acostumbrados este hombre. En los pibes nosotros no vemos delincuentes, vemos futuro. Vemos un chico más con necesidades de educarse y desarrollarse”.



De esta manera Galmarini, salió al cruce de las desafortunadas palabras del candidato oficialista quien manifestó que durante la gestión de Cambiemos “cada día hay un chico más preso”.



En el mismo sentido remarcó: “La frase muestra claramente la improvisación a la hora de hablar sobre la problemática social que vive Argentina y la soberbia de no entender que hay muchos chicos que la están pasando mal, que su familia se quedó sin empleo y que la plata no alcanza para llegar a fin de mes”.



“Por otro lado resalta la insensibilidad de no entender que cada vez hay más chicos que dejan la escuela, que terminan en la esquinas expuestos a la droga, al paco y al delito. Nosotros queremos que esos chicos se formen y sean parte de un país sano que les permita crecer”, finalizó.



