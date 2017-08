Los arquitectos creen “razonable” el poner condiciones a la edificación de torres en Buenos Aires

El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) considera que el proyecto de nuevo Código Urbanístico para la ciudad de Buenos Aires "les pone una serie de condiciones"



la construcción de torres que resultan "razonables" para evitar que los edificios de altura proliferen en forma indiscriminada.



"El nuevo código aún está en elaboración: de lo que se desprende de la lectura de los borradores, no se puede decir taxativamente que desalienta la construcción de torres. Digamos que pone una serie de condiciones", declaró hoy a Télam el titular de la asociación de arquitectos, Augusto Penedo.



"Dado que se apunta a un completamiento morfológico de la edificabilidad en Buenos Aires, parece razonable que no se pueda hacer torres indiscriminadamente en el tejido de la ciudad. Sí, se determinarán algunas áreas que permitan el agrupamiento de torres", agregó.



Señaló que "se prevé que en sectores donde esté consolidada la torre como tipología, sí se podrán construir, de la misma forma que en terrenos que superen los 2.500 metros cuadrados también se podrán pedir normas especiales, que permitan hacerlo y que luego deba ser aprobado" por la Legislatura porteña.



Apuntó que "hace 15 años era así, luego se modificó el procedimiento y se aprobaban por medio de disposiciones del Poder Ejecutivo".



Sobre el concepto de "homogeneidad" en la construcción de edificios en los barrios, consideró que "más bien podríamos aspirar a la idea de completamiento, es decir tratar de ir completando morfológicamente lo edificado anteriormente".



"La batalla de la homogeneidad en los términos que uno puede ver en ciudades europeas, que tuvieron un proceso de crecimiento ordenado, para Buenos Aires es una batalla perdida", definió.



A criterio de Penedo, las medianeras no desaparecerán del todo e incluso hoy "el código ofrece una serie de recursos para poder ir tapándolas" para lograr el objetivo de "completamiento morfológico".



Sostuvo que la fisonomía actual de Buenos Aires "es un caso singular", dado que "no se puede extender, como ocurre con casi todas las ciudades del país, porque está confinada por la Avenida Gral. Paz, el Riachuelo y el río De La Plata".



Para el arquitecto "la densidad es un tema hoy muy presente en el mundo. La ciudad será densa, y ese es el desafío. La ciudad densa es más eficiente, más igualitaria, más segura, más sustentable".



"Habrá que ir pensando en promover y mejorar la radicación de población, que seguro será la condición primera, encarando el tema de una vivienda más ajustada y más accesible económicamente, algo que siempre ha sido deficitario en Buenos Aires", reflexionó.



"Hoy las ciudades crecen; la población mundial tiende a ser urbana porque las ciudades dan más oportunidades para trabajar, para educarse, para tener mejor acceso a la salud, a la cultura, en definitiva para vivir mejor", indicó.



Penedo consideró que "lo que se debe perseguir es que la ciudad crezca de manera lo más igualitaria que se pueda, también que sea democrática y de ser posible sustentable, esto es que no comprometa recursos naturales, físicos y medio ambientales que les compliquen la vida a las generaciones futuras".