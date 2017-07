25/07/2017 - 16:29 | Política / Randazzo: “sólo un gobierno como éste piensa que la subida del Dólar no se trasladará a precios” Herramientas: Compartir: El precandidato peronista a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por la lista “Cumplir” criticó hoy al Gobierno por su postura frente a la subida del dólar y aseguró que el incremento “es inflacionario”. “Sólo un Gobierno como éste piensa que la subida del dólar no se trasladará a precios, ni siquiera hay que saber de economía, hay que saber de historia”, sostuvo el exministro de Interior y Transporte.



El precandidato del PJ consideró que “el incremento del dólar en la Argentina es inflacionario” y advirtió que el Ejecutivo ya se equivocó “cuando el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay dijo que la devaluación no se iba a trasladar a precios porque ya se había hecho, y eso fue falso, se trasladó otra vez”.



“Este gobierno no sólo no resolvió los problemas heredados sino que han agudizado los existentes y han creado nuevos”, criticó el referente opositor.



Randazzo insistió en que el aumento en la cotización de la divisa norteamericana “se va a trasladar nuevamente a precios” y analizó también que “hoy, la economía está en recesión con inflación”.



"Cuando a uno lo eligen, lo hacen para resolver los problemas, no para agudizarlos; hoy tenemos una economía en recesión, con inflación y con pérdida de empleo", finalizó el exfuncionario kirchnerista.