18/07/2017 - 23:18 | Información General / No hubo acuerdo y sigue el paro en la Línea 60 Herramientas: Compartir: ver más imágenes El paro en la estratégica Línea 60 de colectivos continuará ya que no hubo acuerdo en la reunión entre los choferes y al empresa mantenida hoy, en el Ministerio de Trabajo. Al fracasar la reunión, se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes.

Trabajo intentó el levantamiento del paro al mediar en un litigio entre un sector de los choferes y la empresa operadora Monsa.



El servicio de ese ramal clave permanece paralizado desde hace seis días, una medida que la empresa considera “injustificada”.



En el marco de esta puja, trascendió que el jefe de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, quedó en medio de la polémica al conocerse que se fue a Miami de vacaciones mientras su gremio mantiene varios conflictos.



Trabajo hizo la semana pasada inspecciones en las terminales del barrio porteño de Barracas y de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz ante el reclamo de los choferes de “mayor seguridad”.



“Sólo la terminal de Ingeniero Maschwitz recibió algunos requerimientos menores que no afectan de manera alguna la seguridad de la operación del personal”, dijo la compañía en su comunicado.



La firma dijo que a fines de febrero de 2017, luego de finalizar todos los procedimientos internos, se realizó la auditoría final para certificar la primera de las cuatro etapas de la Norma IRAM 3810.



La misma establece requisitos que tienen como finalidad permitirles a las empresas de transporte desarrollar e implementar buenas prácticas de seguridad vial, con el propósito de minimizar el riesgo de accidentes, incorporando todos los requisitos normativos aplicables a las empresas en el ámbito de desarrollo de sus servicios.



Monsa destacó que la Terminal de Barracas fue inaugurada en agosto de 2016, con una inversión de más de 180 millones de pesos, en un predio de 6.500 metros cuadrados donde además de la nueva administración y del garaje para la guarda de las unidades.



“El paro es arbitrario e injustificado. Persigue otros objetivos que los invocados y de modo alguno no representa a la gran mayoría de los trabajadores de la empresa que, aunque desean trabajar se ven impedidos de hacerlo, lo que les produce un daño irreparable, cual es la pérdida de los salarios correspondientes a los días no trabajados”, dijo la firma.



Y lamentó que los pasajeros del servicio público “se vean perjudicados por una medida de la que la empresa no es responsable”.



Al conflicto en la Línea 60 se suman tensiones en Córdoba y Buenos Aires por conflictos que involucran al sector del transporte.



Y en medio de esa tensión se supo que el jefe de la UTA, que respalda el paro de la 60, se fue a descansar a Miami.



Con la ausencia de Fernández, las partes fueron convocadas por el Ministro Jorge Triaca y permanecían reunidas en la sede del Ministerio.



En tanto, y bajo amenaza de congelar las reincorporaciones de los 182 choferes despedidos, la UTA Nacional hizo que se le revoque el mandato a diez delegados gremiales que encabezaron la huelga de 10 días en Córdoba.



Pero es incierta la reincorporación y sigue a la deriva la situación de los 182 despedidos por la oposición de las empresas concesionarias cordobesas y de las autoridades municipales.



El intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, en diálogo con Cadena 3, expresó: “No habrá reincorporación de despidos y no se pagará las horas no trabajadas. De esa posición no nos vamos a mover, yo he sido muy claro”.



“Cuando elevamos el plan de contingencia en el marco del conflicto de transporte, el gobernador Schiaretti rápidamente envió un proyecto de ley para que existan servicios esenciales y de esa manera tener elementos para evitar paros salvajes, la violencia y que los ciudadanos no tengamos las mínimas posibilidades para vivir en una sociedad”, señaló.

Volver