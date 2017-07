17/07/2017 - 18:53 | Espectáculos / Mirtha Legrand: “daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva y la Cámpora no aparezca nunca más” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La actriz y conductora Mirtha Legrand reveló esta noche que “daría” su vida “para que el kirchnerismo no vuelva y La Cámpora no aparezca nunca más”. Legrand afirmó que la administración kirchnerista “le hizo mucho daño a la Argentina y provocó una grieta terrible”, aunque tuvo elogios para el matrimonio Kirchner.



“Daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva y La Cámpora no aparezca nunca más”, sostuvo la “Chiqui” en una entrevista al canal América, que sirvió de reconciliación con el periodista Luis Majul, tras el cruce público que habían mantenido días atrás.



Sin embargo, Legrand aclaró que no le gustaría que la expresidenta Cristina Kirchner vaya presa “porque es una mujer muy apasionada”.



“Los Kirchner fueron muy amorosos conmigo”, precisó la diva de los almuerzos y recordó: “Una vez, para mi cumpleaños, me enviaron un cordero patagónico”. Volver