Docentes porteños rechazaron la nueva propuesta oficial y ratificaron el plan de acción gremial

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) porteña, uno de los gremios mayoritarios en el distrito, rechazó anoche la nueva oferta salarial del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por "insuficiente", ya que del 18 por ciento anual "la elevó a tan solo el 21,5 por ciento, lo que la ubicó por debajo del promedio nacional", explicó el sindicato, que por lo mismo ratificó la continuidad del plan de lucha gremial.

El titular de la organización sindical, Eduardo López -también secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA)-, sostuvo que esa oferta salarial ratificó "la continuidad de la pérdida del poder adquisitivo de los docentes".



"Ese guarismo no resolverá la dramática situación de falta de maestros y profesores en la ciudad más rica del país", afirmó.



Según López, el acta presentada por los funcionarios educativos -conducidos por la ministra Soledad Acuña-, consignó que al aumento del 10 por ciento de marzo se agregará un 8 en agosto y otro 3,5 en noviembre, lo que totalizaría ese 21,5, además del pago de un bono de 1.200 pesos por cargo y en tres cuotas de 400 pesos en noviembre y diciembre próximos y en enero de 2018, subrayó.



"Es decir, se dejará de percibir en febrero de ese año. El salario mínimo del maestro de grado por cargo de jornada simple -de 11.372 pesos en febrero último- sería de 13.817 pesos en febrero, al dejar de cobrar el bono, o sea, un 21,5 por ciento más. Es una propuesta de recomposición insuficiente", expresó.



López ratificó el plan de acción gremial previsto para el receso invernal y adelantó que en ese período el sindicato instalará mesas en las plazas y en los lugares donde se realicen actividades culturales para explicar a la sociedad la propuesta oficial.



"El Ejecutivo porteño, que elevó un 30 por ciento el ABL, solo contempla un incremento salarial para docentes de escuelas públicas y privadas apenas superior al 20. El acta incluyó una reclamada jerarquización para cargos directivos", especificó.



Sin embargo, sostuvo que los niveles salariales ofrecidos agravarán "la ausencia de docentes, lo que es sinónimo de un paro silencioso bajo la anuencia del Poder Ejecutivo porteño".



"Cada vez que se jubila un docente transcurren meses en procura de reemplazos. Esa situación no ocurre en otras jurisdicciones ni en otros empleos y profesiones. Continuará el plan de lucha y, en la primera semana de agosto, habrá asambleas. Luego un plenario de delegados para evaluar las acciones gremiales a seguir", concluyó.



El nuevo encuentro de la Mesa Salarial se realizó ayer en la sede educativa de la Avenida Paseo Colón al 200 y no arrojó resultados satisfactorios, según la opinión posterior del sindicalista.



Para otros dirigentes del gremio, el gobierno metropolitano "no revisó de forma debida los datos del IPC Ciudad y, por lo mismo, los funcionarios no ofrecieron una propuesta salarial superadora".