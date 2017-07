Choferes de de la línea 60 mantienen el paro por tiempo indeterminado en reclamo de medidas de seguridad

Los choferes de la línea 60 de colectivos mantenían esta mañana un paro por tiempo indeterminado, en reclamo de medidas de seguridad para el desempeño de sus tareas.



La huelga, que comenzó ayer a las 17, fue calificada de "arbitraria e injustificada" por la empresa Micro Ómnibus Norte S.A. (Monsa), propietaria de la línea, que traslada en forma diaria en sus 19 ramales a unos 250 mil pasajeros, y une la Capital Federal con Tigre y Escobar.



El delegado Mario Molina, desde la terminal de Barracas, aseguró que al canal Crónica TV que no pueden trabajar porque "corre riesgo la vida de los demás compañeros".



"Desde el momento que fallece (David) Ramallo (el 9 de setiembre pasado, en un accidente con un montacargas en el taller de Barracas), no se está haciendo el mantenimiento de las unidades", indicó.



Además, sostuvo que "no se trata de un capricho de los trabajadores o de la UTA", el gremio de los colectiveros.

"Mientras discutimos seguridad para los compañeros, la empresa discute subsidios", enfatizó.



Por su parte, la empresa calificó la medida como "arbitraria e injustificada" ya que, según explicó, "se realizaron inspecciones del Ministerio de trabajo en las terminales de Barracas y en la de Ingeniero Maschwitz". "Sólo la terminal de Maschwitz recibió algunos requerimientos menores, de manera alguna no afectan la seguridad de la operación del personal", añadió.