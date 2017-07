Gallardo: “El control antidóping masivo parece una persecuta para River, pero está en el reglamento y hay que aceptarlo”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo manifestó anoche que le parecía una “persecuta” la decisión de la Conmebol de someter a los 18 jugadores del plantel a un control antidóping después del encuentro que le ganaron a Guaraní, en Asunción, por octavos de final de Copa Libertadores, pero aclaró que si “eso está en el reglamento, hay que aceptarlo”.



“A propósito de este control antidóping masivo, puede incomodar porque no es algo muy visto, pero está dentro del reglamento y hay que aceptarlo. De todas formas esto parece una 'persecuta', pero estoy tranquilo y contento con el resultado, muy feliz, porque para sacarnos a nosotros de la Libertadores van a tener que hacer mucho los demás”, indicó Gallardo en la conferencia de prensa post partido.



“Por eso el lugar en el que más cómodos nos sentimos fue adentro de la cancha, ya que salimos a ganar decididamente, abstrayéndonos de todo lo que se habló en los últimos días con el tema del dóping y todo eso. Así, dentro de un partido parejo, hicimos lo que teníamos que hacer, supimos sostenernos en la ventaja y pegamos en los momentos justos”, destacó.



La masividad de concurrencia a los controles antidóping se originó en los casos positivos de los defensores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, ya que la Conmebol, ateniéndose a lo estipulado en el artículo 12 decidió tomar esta medida que corresponde en klos casos en que un equipo tiene más de un jugador involucrado.

“También estoy contento porque debutaron muy bien Ignacio Scocco y Javier Pinola, porque son dos jugadores de jerarquía que asimilaron rápidamente lo que necesita el equipo. Después, nos plantamos como corresponde en un terreno de juego que no permitía jugar con fluidez y con viento muy fuerte, pero no salimos a pegar patadas”, argumentó.



“Y además me pone feliz la actuación de Augusto Batalla, porque es un arquero de 21 años que se hace cargo nada menos que del arco de River y anoche lo hizo de gran manera pese a las críticas que venía recibiendo últimamente. También debo aclarar que si Sebastián Driussi no jugó aun cuando todavía no se fue, fue porque su cabeza ya está en el Zenit, de Rusia. De hecho eso le viene ocurriendo desde hace un par de semanas cuando se resolvió esta transferencia. Y en cuanto a Rodrigo Mora, si bien no puede jugar en la Libertadores por su operación, lo mantendremos en la lista de buena fe como un acto simbólico”, concluyó el 'Muñeco'.