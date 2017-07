03/07/2017 - 17:12 | Deportes / Fórmula 1: La FIA no aplicará nuevas sanciones a Vettel por el incidente con Hamilton Herramientas: Compartir: La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no aplicará nuevas sanciones al piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) por el choque voluntario al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado el último 25 de junio, por el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vettel y el jefe de Ferrari, Maurizio Arrivabene, se reunieron hoy en París con el presidente de la FIA, Jean Todt, para asumir la "plena responsabilidad" de lo sucedido en Bakú y disculparse por la maniobra.



Con el coche de seguridad en la pista, Hamilton redujo la velocidad e hizo que Vettel chocara contra la parte trasera de su monoplaza. Molesto por la frenada, el alemán se situó a la altura de su rival y golpeó lateralmente el monoplaza del inglés, lo que le significó una sanción de diez segundos en la carrera.



Vettel se comprometió ante el titular de la FIA a dedicar parte de su tiempo para educar a los jóvenes pilotos, por lo que la FIA optó por no aplicar otras sanciones y cerrar el caso.