Buscan contactarse con los familiares de los chicos accidentados para trasladarlos a Mendoza

El intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, confirmó que están tratando de contactarse con los familiares de los chicos que viajaban en el colectivo que volcó en San Rafael, Mendoza, para trasladarlos cuanto antes hasta los hospitales donde están internados los menores, en tanto se conocieron los dos teléfonos oficiales para recabar datos sobre las víctimas.

Los números para conocer datos corresponden al Albergue Municipal, 0260-4578-075 y del Hospital Teodoro J. Schestakow, 0260-4578-045.



"Estamos tratando de contactarnos con los familiares de los chicos. Algunos ya salieron en su auto para Mendoza, pero muchos siguen acá. Si son menos de 20 personas les facilitaremos un pasaje en avión para que lleguen hasta San Rafael, pero si son más contrataremos un micro para que puedan viajar todos", aseguró Nardini a Télam.



Los jóvenes representaban a distintas escuelas de danza del partido del noroeste bonaerense y habían viajado a la provincia cuyana para participar de una competencia de baile.



"Por la información que tengo actualmente, ésta es una modalidad que usan distintas escuelas de danza del partido para participar de competencias: se juntan entre varias y alquilan un micro para reducir los costos del viaje", dijo el intendente.



Según confirmó el funcionario, los chicos representan a escuelas de Los Polvorines y Grand Bourg, dos zonas humildes del partido de Malvinas Argentina.



Como aún no han logrado contactarse con todos, esperarán "al menos una hora más" para terminar de coordinar el modo de viaje.



"Estamos tratando de comunicarnos con el intendente de San Rafael, pero aún no hemos podido hacerlo. El personal de Defensa Civil con el que pudimos hablar nos dijo que no nos brindarían información hasta que no la hagan oficial", cerró el funcionario.



El accidente se produjo esta tarde, minutos antes de las 16, en la ruta 144, en las proximidades de la Cuesta de los Terneros, camino al sur de Mendoza cuando un colectivo embistió la montaña situada a la vera del camino y volcó al viajar de Malargüe a San Rafael.