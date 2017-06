20/06/2017 - 21:20 | Política / Cristina Kirchner presentó el frente Unidad Ciudadana, pero mantuvo la incógnita sobre su candidatura Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy Unidad Ciudadana, el espacio político que conformó y conduce, en un acto en el que no anunció si será candidata a senadora nacional, aunque pronunció un discurso de campaña y convocó a sumarse para "poner un límite al gobierno" nacional. "Yo quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana, los empresarios que dan trabajo. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas", afirmó la ex presidenta al presentar en sociedad el Frente Unidad Ciudadana.



El acto se realizó en el estadio, colmado, del club Arsenal de Sarandí, vestido de celeste y blanco, con militantes que llegaron en micro desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y mucha gente que asistió sin pertenecer a una agrupación política ni sindical.



La ex mandataria utilizó un lenguaje menos virulento que en sus discursos de antaño, pero puso el eje en "frenar a este gobierno" en las elecciones legislativas y presentó diferentes situaciones que viven los bonaerenses.



Sin tonos altisonantes, Cristina ocupó gran parte de los 45 minutos de su discurso en hacer subir al escenario de apenas un metro y medio de altura y pequeño -que despertó suspicacias por cierta reminiscencia con la estética de los actos macristas- a 30 personas y contar sus problemas, atribuidos a las políticas del gobierno nacional y sentenció: “Unidad Ciudadana viene a representar los intereses y los problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso”.



Cristina Kirchner comenzó su discurso poco después de las 15 y se mostró en el escenario rodeada de sus militantes. Los dirigentes fueron ubicados en una tribuna, siguiendo con la idea de que “los dirigentes y los partidos políticos no son importantes cuando no representan el sufrimiento de la gente”.



En la tribuna dijeron presente su hijo Máximo Kirchner, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); los diputados nacionales Héctor Recalde, Juan Cabandié, Juliana Di Tulio, Teresa García, Edgardo Depetri y Carlos Castagneto.



También estuvieron el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, el ex gobernador Daniel Scioli, el ex titular de la Afsca Martín Sabattella, y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, entre otros.



En alusión al armado de una alianza electoral sin la estructura del Partido Justicialista bonaerense como eje central del frente, la ex mandataria remarcó en forma de crítica al peronismo: “quiero volver a pertenecer a un movimiento político en que lo importante es el sufrimiento de las personas y cómo solucionar esos problemas”.



Y lanzó una crítica a los dirigentes: “Cuando uno ha participado en partidos políticos toda la vida, la propia endogamia de los partidos políticos hacen que los dirigentes se sientan más importantes que la sociedad”.



Los militantes y simpatizantes interrumpieron varias veces a la única oradora con el cántico "Cristina senadora", lo que fue cortado por la propia ex presidenta, quien señaló: "Yo he tenido en mi vida todos los honores y cargos que me dieron ustedes, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón", pero sin anunciar explícitamente su candidatura, como se esperaba desde varios sectores del peronismo.



Ante la falta de una definición sobre la candidatura de la ex presidenta, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, consideró: "El lanzamiento lo dejamos para otra oportunidad porque falta todavía para el 24 de junio -fecha límite para presentar las listas- y hay que ser paciente”.



Asimismo, el ex titular de la Afsca y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, consideró: “Si la candidata será Cristina solo es una decisión de ella” al tiempo que el diputado nacional del grupo Kolina, Carlos Castagneto, dijo: “Hoy nadie habló de candidaturas porque se vino a festejar el día de la bandera y presentar el frente Unidad Ciudadana porque hasta el 24 hay tiempo”.



"Todos esperan hasta último momento", dijo la diputada Juliana Di Tullio a la hora para definir las candidaturas, y agregó: "Yo no sé si va a ser candidata o no pero sé que va a estar, y que va a caminar. Es la primera que salió", remarcó respecto de la ex presidenta.



Un rato antes del discurso, los militantes, que ya habían colmado las tribunas y el campo de juego de Arsenal, vibraron con el tema 'Ji Ji Ji' de Los Rendonditos de Ricota haciendo el pogo kirchnerista que terminó con el típico cántico "Vamos a volver".



La cantidad de asistentes desbordó la capacidad del estadio y cientos de militantes tuvieron que ver el acto por pantallas gigantes que estaban instaladas en las calles aledañas al estadio Julio Grondona.