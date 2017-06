14/06/2017 - 16:43 | Espectáculos / Yanina Latorre habló sobre el escándalo que involucra a su marido Herramientas: Compartir: ver más imágenes La panelista Yanina Latorre aseguró hoy que "un polvo se perdona", pero no así la "poca inteligencia", al hablar sobre el escándalo que se generó a partir de un supuesto vínculo íntimo entre su marido, el exfutbolista Diego Latorre, y la mediática Natacha Jaitt que estalló en los últimos días. "No me molesta la infidelidad. No soy swinger, no somos abiertos. Un polvo se perdona, no perdono la poca inteligencia", señaló este miércoles Yanina Latorre en declaraciones formuladas en el programa "Los ángeles de la mañana", donde se desempeña como panelista.



A pesar del silencio que mantuvo estos días y de que había dicho que no se iba a hacer cargo de lo que no hizo, la mujer del comentarista de fútbol sintió necesidad de hablar y dijo: "Me decepciona la estupidez y perderle a alguien la admiración".



"Nunca lo había descubierto en nada, nunca me pasó algo así en la vida. Todo lo que tengo en la vida son Diego y los chicos", afirmó.



Confesó que deseaba que "no fueran verdad los detalles" que trascendieron sobre la supuesta infidelidad de su marido.



"Una cosa es saber que una persona se fue a acostar con otra, y otra cosa, es escuchar esas cosas", agregó.



Sobre el momento en que tuvo que hablar del tema con su marido, la panelista describió: "Llegó Diego a casa, hice la comida, intenté mantener la calma. Le di el teléfono con lo que me mandaste (en referencia al material que circulaba en las redes, que le pasó el periodista Angel De Brito); estaba blanco".



"Él quería hablar y yo quería que se callara y no me pusiera más nerviosa. Le dije que llamara a los abogados y no me dijera cosas que no interesaban", precisó.



Aseguró que "el domingo los chicos no se dieron cuenta de nada", para luego añadir: "el lunes se enteraron cuando me vieron acá en el programa emocionada".



"No fue un día fácil para mis hijos, creo que eso es lo que nunca le voy a perdonar a Diego. El dolor de mis hijos", puntualizó la panelista sobre el impacto que tuvo la noticia en los dos hijos adolescentes que tiene con el exfutbolista.



Con respecto al supuesto encuentro íntimo que mantuvo su marido con la mediática Jaitt, expresó: "Lo que Diego hizo es de una inmadurez e infantilidad absoluta, y eso no lo justifica, me pone más violenta".



"Fue estúpido, no lo digo para protegerlo. Él no maneja el medio y capaz se sintió bárbaro porque una bomba así le dio bola", indicó.



Sobre la infidelidad manifestó: "Pienso que todas somos cornudas, siempre guardás una parte de intimidad, y siempre en el teléfono del otro vas a encontrar algo, aunque no sea un hecho sexual consumado".



Mencionó que hasta el momento no se animó a hablar con su madre porque siente "vergüenza".



"A ella le pasó algo peor, y siento que repito la historia. Ella no me llamó pero me mandó un mensaje diciéndome que estaba orgullosa de mí cuando me vio reírme en el programa", dijo.



Al hablar de cómo quedó la relación con su marido, la panelista explicó: "No lo eché de mi casa, pero no dormimos juntos. No pensé todavía si me voy a separar".



"Creo que no me cayó la ficha. Pensé en irme a Miami la semana que viene, pero no voy a ir", dijo.



"No puedo dejar a los chicos y menos con un tipo que no la está pasando bien. No quiero que se les arruine el año escolar".