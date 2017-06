06/06/2017 - 18:28 | Política / San Isidro Galmarini: “La grieta no soluciona la falta de sillas y mesas en las escuelas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El senador provincial Sebastián Galmarini entregó sillas, mesas y pupitres a las Escuelas Nº5, de Beccar, y Nº 30, de Villa Adelina. Ya son 9 las escuelas de San Isidro a las que el legislador llevó equipamiento escolar en los últimos dos veces: “Voy a seguir hasta que en ninguna escuela de San Isidro falten sillas y pupitres; estos son los problemas que hay que resolver y que la grieta empeora todos los días”. Desde que asumió como senador en 2013, Sebastián Galmarini recorre las escuelas públicas de San Isidro ayudando a solucionar problemas de infraestructura y equipamiento. Además de las dos establecimientos mencionados, ya entregó mobiliario escolar a las escuelas Primaria N°19, Primaria N°25 y Escuela Secundaria N°12 de Beccar; las Escuelas Primarias N°16 y N°2 de Boulogne, y la Primaria N°12 y Secundaria N°2 de Villa Adelina.



"Hago lo que hay que hacer, es mi responsabilidad como servidor público. En la mayoría de las escuelas faltan sillas, bancos y guardapolvos; las estufas no funcionan y muchas veces los docentes terminan pintando ellos mismos las aulas. Es un problema que se arrastra de muchos años atrás y que hay que resolverlo ya mismo”, expresó el legislador sanisidrense.



El senador Galmarini llegó a la EP N° 5 con el concejal Juan Medina y fueron recibidos por la Directora Mirta Quintán quien comentó que "esta ayuda nos significa mucho, tenemos muchas cosas por resolver en la escuela, y la verdad es que a veces se complica por no tener recursos. Necesitamos por ejemplo un comedor para que los chicos no coman en sus pupitres. Tenemos graves problemas de electricidad, aulas con un tubo de luz funcionando y hasta hace una semana, estábamos sin gas". A la EP Nº30 fue el concejal Gonzalo Beccar Varela quien hizo entrega del equipamiento escolar en nombre del legislador bonaerenses.